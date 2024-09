Jack Porter, 16, do Arsenal, se torna o mais jovem titular do clube

Jack Porter se tornou o jogador mais jovem do Arsenal a começar uma partida pelo time principal quando o goleiro de 16 anos fez sua estreia na vitória por 5 a 1 sobre o Bolton na Copa da Liga Inglesa na quarta-feira.

Aos 16 anos e 72 dias, Porter superou o ícone do clube Cesc Fàbregas, que tinha 16 anos e 177 dias quando começou contra o Rotherham em outubro de 2003.

Porter foi selecionado no lugar da primeira escolha David Raya, que foi descartado com uma lesão na coxa, disse o Arsenal. Raya deixou o Etihad Stadium com um curativo em volta do joelho direito após sofrer uma lesão no empate de 2 a 2 no último final de semana com o Manchester City.

Com Neto — contratado por empréstimo de verão do Bournemouth — fora da Copa e o reserva de 18 anos Tommy Setford também lesionado, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, convocou Porter, que completou 16 anos em julho.

Porter já treinou com o time principal em algumas ocasiões e foi escalado entre os reservas para a viagem da semana passada à Atalanta, pela Liga dos Campeões, que terminou em 0 a 0.

Ele só assinou os termos da bolsa de estudos com os Gunners no verão e não pode assinar um contrato profissional até o ano que vem, quando fará 17 anos.

Jack Porter viajou com o time do Arsenal para a estreia na Liga dos Campeões contra a Atalanta. Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Como a ESPN relatou no último dia do prazo, o Arsenal tentou contratar dois goleiros no final da janela, tendo permitido que Aaron Ramsdale se juntasse ao Southampton em um acordo permanente e Karl Hein se transferisse para o Real Valladolid por empréstimo.

Depois de garantir a chegada de Neto, eles exploraram um acordo para contratar Joan García no Espanyol e também tentaram contratar Dan Bentley, do Wolves, mas não conseguiram fechar um acordo.

Arteta rodou seu time para o jogo contra o Bolton, com os jovens Ethan Nwaneri e Miles Lewis-Skelly entre os incluídos, enquanto Raheem Sterling fez sua primeira partida como titular após chegar por empréstimo de uma temporada do Chelsea.

Nwaneri, que marcou duas vezes contra o Bolton, detém o recorde de jogador mais jovem a representar o time principal do Arsenal, entrando como substituto aos 15 anos e 181 dias, em setembro de 2022.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.