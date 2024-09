Jack White processa campanha de Donald Trump por usar o ‘Exército das Sete Nações’

Jack Branco está seguindo seu aviso para Donald Trump … entrando com uma ação judicial por sua famosa canção e alegando que seu hino está sendo sequestrado pelo ex-presidente.

O cantor do White Stripes acaba de entrar com uma ação contra Trump e sua campanha por usar a música “Seven Nation Army” em um clipe de mídia social do candidato republicano embarcando em um avião durante a campanha.

No processo, obtido pelo TMZ, Jack diz que não liberou a música para uso na campanha de Trump… e diz que Trump e sua equipe deveriam ter pensado melhor, porque no passado Jack denunciou publicamente Trump.

Jack afirma que Trump já usou a música sem autorização em 2016 – mas desta vez ele parece ainda mais irritado.

Jack diz que qualquer associação com Trump “é ainda mais ofensiva” porque Jack e sua ex-mulher, Meg Brancoopõem-se veementemente às políticas e ações de Trump… tanto do tempo de Trump no cargo, como das suas propostas sobre o que ele faria se ganhasse um segundo mandato em novembro.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Quando Trump postei o vídeo com ‘7NA’ no mês passado, Jack diz que eles entraram em contato com a campanha para resolver o assunto… mas ele diz que a equipe de Trump o ignorou… não deixando escolha a não ser processar.

Jack traz uma atitude para o processo… ele diz que Trump deveria saber que usar ‘7NA’ era proibido porque Trump é “um homem de negócios sofisticado e bem-sucedido, com décadas de experiência na indústria do entretenimento (para não dizer mencionar ter recebido inúmeras reivindicações de direitos autorais de artistas musicais cujo trabalho ele usou sem permissão).”

Jack está alegando que Trump está violando os direitos autorais… e ele quer que o tribunal impeça Trump de usar a música – e Jack está pedindo indenização também.