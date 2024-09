Jacob deGrom, do Rangers, retorna forte em sua primeira partida desde 2023

SEATTLE — O destro do Texas Rangers, Jacob deGrom, eliminou quatro em 3⅔ entradas sem sofrer gols em Seattle na sexta-feira à noite, em seu retorno da cirurgia de Tommy John.

“Eu disse [a teammate] Estou como um filhote de cervo aqui: ‘Não sei o que estou fazendo'”, disse deGrom. “Quase caí. Eu estava bem nervoso, então voltar para lá foi importante. Minhas pernas estavam tremendo um pouco.”

DeGrom, 36, permitiu dois hits no quarto e foi removido após eliminar Jorge Polanco em um flyball para o centro. Walter Pennington então entrou e fez JP Crawford saltar para a segunda base, deixando corredores nos cantos.

DeGrom lançou 61 arremessos, 41 deles para strikes, em sua primeira aparição na liga principal desde 28 de abril de 2023. O duas vezes vencedor do prêmio Cy Young da Liga Nacional permitiu quatro rebatidas e não concedeu nenhuma base por bolas.

Ele classificou seu desempenho como C.

“É ótimo sair e lançar em um jogo da liga principal, então você não sente que está em modo de reabilitação por dois anos seguidos”, disse deGrom. “E agora vamos tentar fazer as coisas voltarem para onde eles estavam executando arremessos como você normalmente faz e se preparar para jogar no ano que vem.”

DeGrom concordou com um contrato de cinco anos e US$ 185 milhões com o Texas em dezembro de 2022, após começar sua carreira na liga principal com o New York Mets. Ele fez seis partidas pelos Rangers no ano passado antes de se machucar.

Ele passou por uma cirurgia para substituir o ligamento do cotovelo em junho de 2023. Ele também passou pelo mesmo procedimento em 2010, quando estava nas ligas menores.

DeGrom permitiu o single de infield inicial de Victor Robles no primeiro, mas saiu do inning com a ajuda de dois strikeouts. Depois de acertar Luke Raley para abrir o segundo, ele induziu três popouts fáceis para a borda do infield. No terceiro, ele desviou um liner de Robles de volta para o monte com sua luva e então fez o arremesso para o out.

O gerente Bruce Bochy disse que não viu nada que o preocupasse sobre o desempenho. Ele destacou a velocidade da bola rápida de deGrom e gostou que ele “usou todos os seus arremessos”, incluindo o slider e o changeup.

“É isso que você quer ver, alguém saudável por aí”, disse ele.

DeGrom fez quatro partidas de reabilitação para Double-A Frisco e Triple-A Round Rock, permitindo uma corrida conquistada em 10⅔ innings para uma ERA de 0,84. Ele eliminou 15 rebatedores e concedeu uma base por bola.

Bochy disse que montará uma rotação de seis homens pelo resto da temporada para abrir espaço para deGrom e Max Scherzer, que retorna no sábado.

“O objetivo para os próximos dois é realmente ajustar as coisas”, disse deGrom. “E então você pode tratar isso como uma offseason normal.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.