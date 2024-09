Jacob deGrom e Max Scherzer retornam à rotação do Texas Rangers

PHOENIX — Os veteranos Jacob deGrom e Max Scherzer retornarão à rotação de arremessadores do Texas Rangers no final desta semana, após ambos terem ficado ausentes por um longo período devido a lesões.

O técnico do Rangers, Bruce Bochy, disse na terça-feira que deGrom lançará na sexta-feira e Scherzer no sábado. O Texas ainda está pendurado na margem da corrida do playoff da Liga Americana, mas está seis jogos atrás para a vaga final de wild-card.

“Eles poderiam ir cinco innings, 60 (arremessos), em algum lugar lá”, disse Bochy. “Se os innings estiverem indo bem, eles poderiam voltar para fora.”

DeGrom, de 36 anos, fará sua estreia na temporada após perder mais de um ano por causa de uma cirurgia de Tommy John. O duas vezes vencedor do prêmio Cy Young resistiu a cinco temporadas seguidas cheias de lesões.

A última partida de DeGrom pelos Rangers foi em 28 de abril de 2023, sua sexta após assinar um contrato de US$ 185 milhões por cinco anos como agente livre. naquela offseason anterior. Ele passou por uma cirurgia seis semanas depois.

Scherzer — três vezes vencedor do Cy Young — não arremessa há cerca de seis semanas por causa de uma lesão no ombro. Ele também perdeu tempo após uma cirurgia nas costas na offseason e uma lesão no polegar. O jogador de 40 anos tem 2-4 com uma ERA de 3,89 em oito partidas nesta temporada.

Os Rangers começarão com o premiado prospecto Kumar Rocker na quinta-feira. O jogador de 24 anos, que fará sua estreia na liga principal, foi a escolha geral nº 3 no draft de 2022.