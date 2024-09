Jacob deGrom e Max Scherzer são considerados prontos para retornar ao Rangers

ARLINGTON, Texas — Os vencedores do prêmio Multi-Cy Young, Jacob deGrom e Max Scherzer, estão preparados para retornar à rotação inicial do Texas Rangers após concluírem tarefas de reabilitação, disse o técnico Bruce Bochy no domingo.

“Ele está pronto para começar aqui”, disse Bochy sobre o bicampeão do Cy, deGrom. “O mesmo com Max. Ambos tiveram ótimas saídas, saídas fantásticas.”

Bochy disse que a equipe ainda está discutindo datas específicas para deGrom e Scherzer, com a possibilidade de deGrom lançar na sexta-feira no segundo de quatro jogos em Seattle.

“Teremos isso aqui em alguns dias, com certeza”, disse Bochy.

Para deGrom, seria seu primeiro jogo da liga principal desde 28 de abril de 2023, quando ele foi retirado de sua sexta partida como titular do Rangers e posteriormente passou por uma cirurgia no cotovelo. Ele lançou 49 arremessos para o Double-A Frisco no sábado, trabalhando principalmente em arremessos fora da velocidade.

“Estou realmente animado por estar de volta lá”, disse deGrom. “É o próximo passo — jogos da liga principal, rebatedores da liga principal.”

Scherzer lançou 59 arremessos para o Triple-A Round Rock em Las Vegas no sábado, lançando quatro innings sem pontuação e eliminando oito dos 14 rebatedores que enfrentou. O jogador de 40 anos ficou afastado por fadiga no ombro direito e um problema nervoso, mais recentemente começando um jogo da liga principal em 30 de julho.

Ele tem 2-4, arremessando 39⅓ innings em oito partidas com uma ERA de 3,89.