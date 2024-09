Jacob Elordi se deleita sem camisa na Itália com GF Olivia Jade Giannulli

Jacob Elordiestá deixando suas preocupações desaparecerem sob o sol quente da Itália… exibindo seu tanquinho ao lado de sua namorada Olivia Jade Giannulli – enquanto alguns nos EUA estão criticando sua recente escalação para “O Morro dos Ventos Uivantes”.

O ator e sua namorada na costa italiana com a família dela… e, claramente, ele gostou da refrescante água azul do Mediterrâneo – lançando-se repetidamente do barco e nas ondas.

Ele está todo molhado na maioria dessas fotos … exibindo seu tanquinho em apenas um short azul marinho, enquanto sua cara-metade parecia ficar principalmente na costa e no navio.

Ela está se bronzeando com um biquíni lilás de duas peças… escovando os cabelos e se espreguiçando ao lado do homem no convés.

Não há muitos PDAs aqui – afinal, a família OJG está no navio com eles – mas há muitos momentos de flerte entre os dois nas férias.

Os dois parecem despreocupados em sua excursão pela Europa… então, parece que a controvérsia em torno da próxima virada de Elordi como Heathcliff do clássico romance “O Morro dos Ventos Uivantes” não o está afetando.

ICYMI … Elordi foi escalado ao lado Margot Robbie para a adaptação cinematográfica do livro – preparando-se para uma filmagem no Reino Unido em 2025. O elenco deixou as pessoas em pé de guerra porque o livro descreve Heathcliff como um “cigano de pele escura” que foi abandonado quando bebê em Liverpool, um bem- porto de escravos conhecido na época em que o romance foi escrito.

Então, as pessoas sempre presumiram que Heathcliff era negro – o que JE obviamente não é. Vale ressaltar que o autor do livro Emily Brontë nunca sai e diz isso especificamente… mas, ainda assim, algumas pessoas não estão felizes com o elenco.