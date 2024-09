Jacoby Brissett, do Patriots, veste camisa do Tennessee após perder aposta para Jerod Mayo

FOXBOROUGH, Mass. — O veterano quarterback do New England Patriots, Jacoby Brissett, começou sua entrevista coletiva na manhã de quarta-feira quando um visitante surpresa invadiu o evento. Era o técnico Jerod Mayo, e em sua mão enquanto ele caminhava para a plataforma estava uma camisa laranja brilhante da Universidade do Tennessee.

“E aí, mano? Você esqueceu de uma coisa”, Mayo disse para Brissett, que estava sentado e respondendo a uma pergunta. “Vamos lá, cara!”

Mayo então entregou a Brissett a camisa de manga longa, observando enquanto Brissett a vestia. O quarterback disse: “Isso é terrível.”

Mayo via isso de forma diferente.

“Fantástico. Tenha um bom dia”, ele disse sorrindo, antes de sair pela porta em direção ao seu escritório.

Foi um lembrete de como as rivalidades universitárias perduram nos vestiários da NFL, bem como de como as coisas mudaram na Nova Inglaterra com Mayo — que jogou no Tennessee de 2004 a 2007 — tendo sucedido Bill Belichick após 24 temporadas deste último como treinador principal.

Mayo e o quarterback número 3 Joe Milton III, outro ex-jogador do Tennessee, fizeram um acordo com Brissett, ex-jogador da NC State, na semana passada.

Se o No. 24 NC State Wolfpack vencesse o No. 14 Tennessee Volunteers no sábado em Charlotte, NC, Mayo e Milton teriam que usar uma camisa do Wolfpack na frente da mídia. Vice-versa para Brissett se o Tennessee vencesse.

Para a tristeza de Brissett, o Tennessee venceu o NC State por 51 a 10.

E esse foi o preço que ele teve que pagar.