Jags TE Evan Engram fora após lesão no tendão da coxa durante aquecimento

JACKSONVILLE, Flórida — O tight end dos Jaguars, Evan Engram, sofreu uma lesão no tendão durante o aquecimento antes do jogo e não jogará no domingo contra o Cleveland Browns, anunciou a equipe.

Engram, que teve uma recepção para 5 jardas na derrota da semana passada para o Miami Dolphins, não perdeu um jogo com os Jaguars desde que assinou com o time em março de 2022. Ele fez 114 recepções para 963 jardas e quatro touchdowns na temporada passada.

Os Jaguars terão apenas dois tight ends ativos no domingo: o jogador do quarto ano Luke Farrell (24 recepções na carreira) e o jogador do segundo ano Brenton Strange (cinco recepções na carreira), a segunda escolha do time em 2023.

Engram tem 188 recepções para 1.734 jardas e oito touchdowns em 35 jogos com os Jaguars.