Jaguars renomeiam o TrEverBank Stadium para a estreia em casa

JACKSONVILLE, Flórida — A estreia dos Jaguars em casa contra o Cleveland Browns não será disputada no EverBank Stadium.

Mas não está se movendo.

Em vez disso, os times se encontrarão no TrEverBank Stadium, renomeado em homenagem ao quarterback do Jaguars, Trevor Lawrence, como parte de sua colaboração com o patrocinador dos direitos de nomeação do estádio, EverBank. Quando o jogo começar às 13h ET de domingo, as equipes de trabalho terão adicionado sinalização temporária por todo o estádio e do lado de fora com o novo nome.

“Não gosto de ter muito destaque com coisas assim, mas acho que foi inteligente”, disse Lawrence. “Eles têm os direitos de nomeação do estádio, então é um bom jogo de palavras, e eu estava bem com isso.”

A colaboração de Lawrence com a empresa de serviços financeiros sediada em Jacksonville começou no mês passado, e ele apareceu em anúncios em várias plataformas, incluindo mídia social e televisão. Os anúncios foram filmados em junho e incluem um em que ele está ajudando a supervisionar a instalação do logotipo do TrEverBank.

“É um lugar bem legal”, disse Lawrence. “Os comerciais vão ser bem engraçados, e eles fizeram um bom trabalho com isso.”

Lawrence provocou o anúncio no início desta semana com uma publicação no X que apresentava quatro fotos dele de ângulos diferentes em uma apresentação de slides com as palavras “É hora de uma mudança”. Isso levou a especulações nas redes sociais de que ele estava pensando em cortar seu cabelo longo e loiro, embora ele tenha marcado a conta oficial do EverBank Stadium na publicação.

Nem pensar, ele disse.

Lawrence e os Jaguars estão saindo de uma derrota de 20-17 para o Miami Dolphins na abertura da temporada no Hard Rock Stadium. Os Browns perderam a abertura da temporada para o Dallas Cowboys por 33-17 no Huntington Bank Field em Cleveland. Os Jaguars estão 15-14 na abertura em casa, mas não vencem os Browns desde 2017.