Jahmyr Gibbs, do Detroit Lions, marca de 1 jarda contra o Rams

DETROIT, Michigan — O running back do segundo ano Jahmyr Gibbs deu ao Detroit Lions seu primeiro touchdown da temporada de 2024, com um chute de uma jarda contra o Los Angeles Rams no domingo.

A corrida de Gibbs foi originalmente considerada sem ganho, mas uma revisão do replay anulou a decisão, dando aos Lions uma vantagem de 10-3 com dois minutos restantes no segundo quarto.

O touchdown marcou o quinto jogo consecutivo de Gibbs com um TD corrido desde a temporada passada — a maior sequência ativa na NFL.

O touchdown concluiu um drive de nove jogadas e 77 jardas que durou 4:34.