Jai Opetaia: O adversário que pode impedir a revanche de Canelo Alvarez x Bivol com o apoio do Sheikh Turki Alalshikh

Canelo Álvarez está preparando sua agenda para 2025, mas não é segredo que tem algumas metas pendentes para o futuro.

Uma delas é poder enfrentar Dmitry Bivol novamente, o último adversário a derrotá-lo em 2022 por decisão unânime de 115-113 no placar.

Canelo Alvarez ‘encontra-se’ novamente com Turki Alalshikh

De acordo com o promotor do Matchroom Eddie Hearntodos os caminhos para Bivol levam a Saulo Álvarez (62-2-2, 39KOs) e uma revanche em 2025 seria possível.

No entanto, esta possibilidade poderá ser dificultada pelo dinheiro proveniente de Xeque Turki Alalshikhum dos críticos recentes do lutador mexicano.

Promotor árabe quer igualar Canelo Terence Crawford (41-0, 31KOs), mas o lutador de Guadalajara não está interessado, embora tenha dito que poderia considerar isso com uma oferta de US$ 150 milhões.

Mas se não conseguir convencer Alvarez, Alalshikh pode ser um obstáculo para a revanche Alvarez x Bivol e interpor um lutador.

Turki Alalshikh tem Bivol x Jai Opetaia em mente

Uma das lutas que o xeque tem em mente é a de Bivol, campeão até 175 libras, contra o australiano Jai Opetaiamonarca IBF Cruiserweight (200 libras).

Opetaia (25-0, 19KOs) tem sua próxima luta no dia 12 de outubro contra Jack Massey no Arena do Reino na Arábia Saudita, naquela que será sua terceira luta consecutiva no país do xeque.

Enquanto isso, Dmitry Bivol (23-0, 12KOs), quem vai lutar Artur Beterbiev pela unificação mundial dos meio-pesados ​​(175 libras), também vai para sua terceira luta consecutiva em Riad.

Enquanto Alalshikh turco talvez não consiga convencer Canelo Álvarez enfrentar Terence Crawfordele pode conseguir atrapalhar sua vontade de enfrentar Bivol pela segunda vez.