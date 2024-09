Jaime, filho de Chester Bennington, afirma que está recebendo ameaças de morte de fãs do Linkin Park

Chester Bennington filho Jaime diz que está recebendo ameaças de morte de fãs do Linkin Park depois de criticar o polêmico vocalista da banda, Emily Armstrong .

Jaime afirmou em um vídeo do IG na segunda-feira que as pessoas têm lhe enviado mensagens desagradáveis, incluindo algumas dizendo para ele se matar e questionando se ele realmente entende o que seu pai iria querer se Chester estivesse vivo hoje.

Jaime também declarou que não se sentia seguro em ir ao primeiro show de retorno do Linkin Park marcado para quarta-feira… dizendo que está cauteloso com a admissão geral e gastando US$ 500 em dois ingressos, porque não tem certeza de quem pode reconhecê-lo e reagir agressivamente.