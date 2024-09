Jaire Alexander, do Packers, marca na interceptação de Will Levis, do Titans

NASHVILLE, Tennessee — O Green Bay Packers teve apenas sete interceptações em toda a temporada passada, e apenas uma foi uma interceptação para interceptação (pick-six).

Antes do fim do primeiro quarto do jogo da Semana 3 de domingo contra o Tennessee Titans, Jaire Alexander deu aos Packers sua sexta interceptação da temporada e seu primeiro pick-six. O cornerback dos Packers pulou uma rota externa destinada a DeAndre Hopkins, interceptou Will Levis e retornou 35 jardas para um touchdown.

Isso deu aos Packers uma vantagem de 17 a 7 faltando 51 minutos para o fim do primeiro quarto, no segundo jogo consecutivo sem o quarterback Jordan Love, que está se recuperando de uma torção no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

No lugar de Love, Malik Willis fez sua segunda partida consecutiva e liderou um par de drives de pontuação que deram aos Packers uma vantagem de 10-7. A interceptação de Alexander veio na primeira jogada do drive dos Titans depois que os Packers chutaram um field goal para quebrar um empate de 7-7.

Foi a primeira interceptação para interceptação de Alexander na carreira e sua 12ª interceptação.

Levis é o primeiro quarterback desta temporada com múltiplos pick-sixes. Ele lançou um na abertura da temporada contra o Chicago Bears.