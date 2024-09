Jake Paul declara condição para parar de desafiar Dana White sobre pagamento de lutador; veterano de MMA responde

Jake Paul está disposto a deixar Dana White livre de culpa — com uma condição.

Desde que Paul fez a transição de influenciador do YouTube para boxeador profissional, ele tem defendido melhores salários para lutadores tanto no boxe quanto no MMA, o último dos quais atraiu a atenção e a ira do CEO do UFC, White. Paul e White se envolveram em uma guerra pública de palavras sobre o tópico, com a rivalidade se tornando cada vez mais pessoal.

Em seu BS podcast, Paul expôs as condições sob as quais ele recuaria da conversa, com sua retirada condicionada ao aumento do salário de White para os lutadores menos conhecidos do elenco do UFC.

“A única coisa que eu realmente pedi é que o salário mínimo do lutador, que é de US$ 12.500, seja alterado para US$ 50.000”, disse Paul. “Para que, se os lutadores que têm que trabalhar em vários empregos, se lutarem uma vez por ano, eles ainda possam viver disso e se for duas vezes por ano, eles ganhariam cem mil, o que é ótimo.

“Mas agora, se eles estão lutando uma vez por ano, são US$ 12.500, ou duas vezes por ano seriam US$ 25.000. Então esse foi meu único pedido para Dana mudar, e isso custaria ao UFC apenas US$ 20 milhões anualmente. Então parece que você ganhou três, quatro bilhões de dólares, por que não dar um pouco mais para os lutadores? São apenas US$ 20 milhões. Essa tem sido minha maior coisa. Faça essa mudança e eu calo a p*rra da boca.”

O nome de White surgiu quando o convidado Steve-O afirmou que ele e White realmente assistiram à luta de Paul em agosto de 2023 contra o ex-astro do UFC Nate Diaz juntos. Essa história contradiz a afirmação de White de que ele “parou de prestar atenção” à carreira de lutador de Paul depois que “The Problem Child” perdeu para Tommy Fury sete meses antes da luta com Diaz.

Aos olhos de Paul, a única razão pela qual há desavenças entre eles é porque White não quer ouvir o que ele tem a dizer quando se trata de aumentar a remuneração dos lutadores.

“Eu poderia falar sobre todos os detalhes intrincados sobre essa merda o dia todo, mas foi definitivamente quando comecei a falar sobre isso, que Dana White disse, ‘Jake Paul usa esteroides. As lutas de Jake Paul são fraudadas. Jake Paul isso, Jake Paul aquilo’”, disse Paul. “Então foi ele quem começou todos os rumores pessoais. ‘Jake Paul não vende. Jake Paul não lutará com Anderson Silva.’

“Ele tem sido a maior voz de opressão para mim porque eu sou o único, literalmente em todo o negócio de luta, que pode responder a ele. Provavelmente há quatro pessoas que podem, mas eu sou o único que tem coragem de fazer isso.”

O veterano de longa data do MMA Josh Barnett discutiu seus problemas com o plano de Paul em X.

Isso só mostra que você pode ganhar um microfone, mas isso não significa que você sabe do que está falando. Não há NENHUM problema com “salário mínimo” no UFC. -Estrutura e cláusulas do contrato? Você tem um argumento aí.

-Pagamento e incentivos para o evento principal e aqueles cujo IP é… https://t.co/pY5SwMuYDy – (@JoshLBarnett) 20 de setembro de 2024