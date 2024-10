Jake Paul provoca Conor McGregor antes de sua luta com Mike Tyson: Ninguém se importa com aquele cara

Tele prévia da luta entre Jake Paul e Mike Tysonque acontecerá no dia 15 de novembro no Estádio AT&Tnão só despertou a curiosidade dos fãs de boxe, mas também desencadeou uma nova onda de provocações entre Paul e o ex-campeão do UFC Conor McGregor.

Em uma transmissão ao vivo recente do Duelbits, McGregorfiel ao seu estilo irreverente, atacou a luta e, como esperado, Jake Paulo foi rápido em responder.

Uma zombaria impiedosa

McGregorque não perdeu a oportunidade de comentar a briga entre Tyson e Paul, disse: “Ninguém dá a mínima ou f*da”, referindo-se ao confronto entre o YouTuber e o boxe lenda. Em resposta, Paul, em tom sarcástico e zombeteiro, respondeu a frase palavra por palavra, terminando com: “Ninguém dá a mínima para aquele cara”. Além disso, num gesto provocativo, ele imitou a postura desafiadora e o estilo de andar de McGregor.

Esta não é a primeira vez Jake Paul e Conor McGregor trocamos palavras, mas a proximidade da luta com Tyson levou a rivalidade a um novo nível. Em diversas ocasiões anteriores, McGregor criticou abertamente Paul, especialmente em relação ao seu confronto com Mike Perry.

Paulo, no entanto, não recuou e aproveitou todas as oportunidades para provocar McGregoraté brincando sobre um possível retorno de “The Notorious” ao octógono em dezembro, depois que este deletou um tweet sugerindo tal possibilidade.

Expectativa máxima: McGregor responderá?

Com a briga entre Jake Paul e Mike Tyson se aproximando, os fãs não apenas esperam ver uma luta explosiva no ringue, mas também o próximo movimento de McGregor. Será que “The Notorious” responderá às provocações de Paul? Com uma rivalidade que parece não ter fim à vista, fica claro que os dois continuarão a alimentar o fogo, garantindo que a luta de 15 de novembro será um dos eventos mais esperados do ano.