Jalen Hurts vai de herói a zero: QB dos Eagles sob fogo após derrota dolorosa para os Falcons

Pquarterback Jalen Hurts é supostamente o herói do Philadelphia Eagles. Seu talento é inegável, e ele até levou seu time a um Super Bowl contra o Chiefs de Patrick Mahomes. Mas também é um fato que desde aquele jogo, O nível de Hurts vem diminuindo gradualmente. Na temporada passada, Hurts foi um jogador-chave no colapso dos Eagles, que tiveram uma terrível sequência negativa nas últimas semanas, culminando em sua eliminação precoce dos Playoffs.

Este ano, embora não tenha tido uma má exibição no primeiro jogo do ano contra o Green Bay Packers, Hurts não voltou a mostrar o nível que há alguns anos o levou a ser considerado o MVP da liga.

Mas agora, os fãs de futebol não estão segurando suas críticas a Jalen Hurts e ao Philadelphia Eagles após sua dura derrota por 22-21 para o Atlanta Falcons no Monday Night Football. Os Eagles tiveram várias oportunidades de garantir a vitória, mas algumas jogadas questionáveis, heroísmo no final do jogo de Kirk Cousins ​​e Drake Londrese uma interceptação crucial de Hurts levou à primeira derrota da temporada.

Um fã nas redes sociais expressou sua frustração, dizendo: “Os Eagles tinham esse jogo na bolsa, mas deixaram escapar. Hurts precisa se esforçar nesses momentos cruciais.” Outro fã entrou na conversa, acrescentando: “É decepcionante ver os Eagles desperdiçarem uma oportunidade tão grande. Eles precisam melhorar seu jogo no quarto período.”

As críticas não pararam por aí. Muitos fãs foram às redes sociais para desabafar suas frustrações, com um fã tuitando, “Não acredito que os Eagles deixaram isso escapar por entre os dedos. Eles precisam aprender a fechar os jogos.”

Interceptação-chave de Hurts custa dinheiro aos Eagles em derrota em casa por pouco

Os Eagles terão que se reagrupar rapidamente enquanto enfrentam o invicto New Orleans Saints no domingo. Apesar da derrota difícil, o time precisará se concentrar em fazer melhorias e se recuperar forte no próximo jogo.

Não foi só Hurts que enfrentou escrutínio. A defesa dos Eagles também foi criticada por permitir que Cousins ​​liderasse um drive vencedor do jogo em pouco mais de um minuto. Um analista comentou: “A defesa foi sólida na maior parte do jogo, mas eles não conseguiram parar quando mais importava. Isso é algo que eles precisarão resolver daqui para frente.”

Olhando para o futuro, os Eagles precisarão corrigir seus erros e sair com um senso renovado de determinação contra os Saints. Com uma semana curta para se preparar, eles terão que mudar rapidamente seu foco e fazer o ajustes necessários para evitar outro resultado decepcionante.

Enquanto o time se prepara para o próximo confronto, Hurts e os Eagles precisarão se unir e mostrar resiliência diante da adversidade. O técnico Nick Sirianni, sem dúvida, enfatizará a importância de aprender com seus erros e executar com mais eficiência em momentos cruciais.