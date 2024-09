Ja’Marr Chase: Bengals é o ‘time a ser batido’ na AFC enquanto os Chiefs se aproximam

CINCINNATI — O Cincinnati Bengals pode estar a alguns anos de distância de ser o melhor time da AFC. Mas antes do confronto de domingo contra o Kansas City, o campeão da conferência e do Super Bowl, o wide receiver Ja’Marr Chase, disse que o time ainda acredita que é o time que comanda o primeiro lugar.

“Todo mundo sabe disso, mano”, disse Chase na quinta-feira. “Não é ‘se’. Somos o time a ser batido na AFC. E sabemos disso. E temos que jogar como tal também.”

Em dois dos últimos três anos, o confronto Cincinnati-Kansas City determinou quem representaria a AFC no Super Bowl. Cincinnati venceu no Arrowhead Stadium nos playoffs de 2021 para garantir o primeiro título de conferência dos Bengals em 33 temporadas.

Na temporada seguinte, Kansas City acertou o field goal da vitória faltando três segundos para o fim da partida e venceu a revanche pelo título da AFC.

No ano passado, o Bengals ficou de fora dos playoffs depois que o quarterback Joe Burrow sofreu uma lesão no pulso que encerrou sua temporada na Semana 11. Cincinnati foi eliminado da disputa da pós-temporada após uma derrota na Semana 16 para o Kansas City.

Nesta temporada, os Bengals estão com um início de 0-1. Apesar de serem os favoritos por 7,5 pontos na Semana 1, Cincinnati perdeu para New England por 16-10. Com outra derrota no domingo, os Bengals começarão a temporada com um recorde de 0-2 pela quinta vez nas últimas seis temporadas.

Chase descartou a ideia de que os Bengals precisam provar que ainda são um time com capacidade para vencer campeonatos.

“Todo esse barulho que vocês estão fazendo e essas coisas, nós vemos, nós ouvimos”, disse Chase. “Mas não estamos preocupados com isso, sabe o que estou dizendo? No final das contas, é sobre o time e o que estamos fazendo em campo.

“As pessoas de fora não estão no campo, nos dizendo o que fazer no campo. Vou deixá-los ficar de fora e fazer seus próprios comentários.”

O quarterback do Bengals, Joe Burrow, venceu três de seus quatro jogos contra o Kansas City. Datando da temporada regular do time em 2021, Cincinnati venceu três seguidas contra seu rival até a derrota no AFC Championship Game durante os playoffs de 2022.

Burrow, que sofreu na derrota para os Patriots — seu primeiro jogo desde a cirurgia no pulso — disse que não estava vendo a partida de domingo como um parâmetro para o time nesta temporada.

“Você está sempre tentando sair e provar a si mesmo para o mundo, para si mesmo, para seus companheiros de equipe e seus treinadores”, disse Burrow. “Eu diria isso sobre cada semana.”

O confronto deste ano não incluirá o cornerback do Kansas City, L’Jarius Sneed, que se tornou um dos principais foils de Chase nos últimos anos. Mas Chase ainda fez muitos elogios à defesa e ao coordenador do time, Steve Spagnuolo.

Chase enfatizou a necessidade de estar atento e totalmente preparado para o que quer que aconteça em Cincinnati.

“Eles sempre fazem um bom trabalho de vir com bons esquemas contra nós”, disse Chase. “Sinto que eles foram um dos melhores times para tramar contra nós e sabem o que estamos fazendo.”

Na quarta-feira, o cornerback do Bengals, Cam Taylor-Britt, causou impacto quando disse que os melhores — e talvez os únicos — atributos do wide receiver novato do Kansas City, Xavier Worthy, eram ser rápido e correr em linha reta.

Mas isso foi brando comparado às farpas que foram trocadas pelos times ao longo dos anos. Chase indicou que tudo o que precisava ser dito já havia sido feito antes de outro confronto antecipado.

“A energia está lá [on] “ambos os lados”, disse Chase. “Tenho certeza de que eles sabem que não gostamos deles. Eles sabem que não gostam de nós. Então a energia já está lá. Não há muito o que dizer agora. Já faz quatro anos, então todo mundo entendeu.”