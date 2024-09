Ja’Marr Chase, do Bengals, deixa o drama para trás, ‘se divertindo de novo’

CINCINNATI – Os meses que antecederam esta temporada foram tudo menos normais e pacíficos para o wide receiver do Cincinnati Bengals, Ja’Marr Chase.

Chase não participou de nenhum treino do campo de treinamento enquanto tentava obter uma extensão de contrato que nunca se concretizou. Então, quando ele conseguiu seu primeiro touchdown da temporada na última segunda-feira, na derrota para o Washington Commanders, Chase disse que isso lhe proporcionou uma sensação de alívio.

E ele voltou a curtir o jogo.

“Toda essa besteira que estava acontecendo nesta entressafra e antes da temporada, estou muito feliz que acabou”, disse Chase na quinta-feira. “Finalmente estou jogando bola e me divertindo com a galera. Isso é o que mais importa para mim.”

Chase disse que está se sentindo “ótimo”, apesar de ter sofrido uma lesão no ombro. Estima-se que ele teria sido um participante limitado na quarta-feira se a equipe tivesse praticado em vez de realizar uma caminhada. Mas na quinta-feira ele participou plenamente enquanto Cincinnati se preparava para um jogo fora de casa contra o Carolina Panthers (1-2).

Três vezes Pro Bowler, Chase vem de seu melhor desempenho da temporada na derrota em casa para os Commanders por 38-33, uma derrota que deixou os Bengals em 0-3. Ele pegou seis passes em sete alvos para 128 jardas e dois touchdowns, sua partida mais produtiva desde a semana 13 da temporada passada.

Foi uma partida muito diferente dos dois primeiros jogos da temporada, quando ele estava voltando à escalação após um agitado campo de treinamento. Apesar de meses de negociações, Chase e os Bengals não conseguiram chegar a um acordo antes do início da temporada, o que serviu como um prazo flexível para chegar a um novo acordo.

Chase disse que jogar simplesmente parecia um trabalho nas primeiras semanas, que incluíram derrotas para o New England Patriots e o Kansas City Chiefs.

Mas bastou uma grande jogada e um grande jogo para sair do medo. Cincinnati espera que o mesmo aconteça com a equipe. Os Bengals tiveram seu pior início desde 2019, quando perderam os primeiros 11 jogos da temporada e terminaram com o pior recorde do campeonato.

Chase disse que o time precisa de uma vitória contra o Carolina “mil por cento”. Os Bengals já estão em boa forma. Apenas seis times na era do Super Bowl perderam os três primeiros jogos da temporada e chegaram aos playoffs, de acordo com a ESPN Research.

Os Bengals perderam seus primeiros três jogos por 12 pontos combinados. Chase disse acreditar que eles estão prestes a conseguir a primeira vitória.

“Estamos bem aí”, disse Chase. “Não estamos muito longe. Só temos que terminar no final, e isso é o mais importante no momento.”