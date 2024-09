Ja’Marr Chase, do Bengals, não treina, status permanece incerto

CINCINNATI — A disponibilidade do wide receiver Ja’Marr Chase, do Bengals, continua incerta, faltando menos de uma semana para a abertura da temporada.

O técnico Zac Taylor disse que Chase permaneceu no dia a dia, pois continua sem treinar enquanto aguarda o status de uma extensão de contrato. Segunda-feira foi o último treino do time antes do início oficial da semana de jogos.

Taylor disse que haverá contingências em vigor para lidar com a situação instável envolvendo o três vezes Pro Bowler.

“Sempre há lesões e coisas com as quais você tem que lidar, então vamos nos adaptar a ele”, disse Taylor.

O envolvimento de Chase durante a parte de segunda-feira do treino aberto à mídia foi maior do que nos últimos dias. Ele passou a janela de 15 minutos em pé com os recebedores durante o período de alongamento e estava trocando bolas para ajudar os treinadores assistentes Troy Walters e Fredi Knighten.

Taylor não quis especular sobre o quanto Chase poderia jogar no domingo, dada a falta de repetições de treino, mas o treinador do sexto ano emitiu um voto de confiança.

“É impossível para mim dizer com 100% de convicção, mas me sinto bem com a forma em que ele está”, disse Taylor.

Em outras notícias na segunda-feira, Taylor disse que o cornerback Dax Hill e o right tackle Trent Brown serão titulares contra o New England Patriots no domingo.

Hill, que foi o safety livre titular do time na temporada passada, derrotou o titular DJ Turner para o cargo. Brown começa no lugar do novato Amarius Mims, a escolha de primeira rodada do time que está se recuperando de uma lesão no peitoral sofrida no início da pré-temporada.

Taylor disse que seria um obstáculo para Mims começar porque ele não treinou na segunda-feira, mas o treinador acrescentou que se sente confortável com Brown dando a vantagem. O veterano do oitavo ano assinou um contrato de um ano com o Bengals e enfrentará seu antigo time.

“Ele é um profissional”, disse Taylor sobre Brown, que passou os três anos anteriores com os Patriots. “Ele fez um ótimo trabalho cuidando de si mesmo neste training camp. Estou animado para vê-lo trabalhar.”