Ja’Marr Chase pode jogar sem acordo, mas ‘é minha decisão’

CINCINNATI — O wide receiver do Bengals, Ja’Marr Chase, disse que será uma decisão de jogo para a abertura da temporada no domingo contra o New England Patriots em meio ao que ele chamou de uma disputa contratual “agravante”.

Chase quebrou o silêncio na sexta-feira e disse que estaria disposto a jogar esta temporada mesmo que os dois lados não cheguem a um acordo sobre uma extensão. Mas se ele pisará no novo gramado do Paycor Stadium no domingo, dependerá dele.

“A decisão é minha”, disse Chase, que os Bengals listaram como questionável para jogar.

Chase não é o único wide receiver do Bengals que pode ficar fora no domingo. Tee Higgins foi listado como duvidoso após sofrer uma lesão no tendão na quinta-feira.

Chase estava pronto para o treino de sexta-feira, marcando três dias consecutivos de participação depois de não ter treinado durante todo o campo de treinamento e ter pulado o treino de segunda-feira antes do início oficial da semana de jogos na terça-feira.

Ele indicou que os dois lados estão próximos de um acordo e fizeram progresso recentemente. Chase disse que tinha um prazo até sexta-feira para chegar a um acordo.

“É uma pequena chance, mas quem sabe o que vai acontecer nas próximas horas?”, disse Chase.

Ao longo da offseason, outros wide receivers receberam extensões de contrato significativas, incluindo aqueles em sua classe de recrutamento de 2021, bem como Justin Jefferson, do Minnesota Vikings, ex-companheiro de equipe de Chase na faculdade na LSU e bom amigo. Questionado sobre um relatório de que Chase queria superar o acordo de US$ 140 milhões de Jefferson em um centavo, ele se irritou com esse sentimento.

“Se eu quiser derrotar Justin, vou dar uma surra nele”, disse Chase. “Nem um centavo, irmão.”

Chase disse que não pediu um novo acordo e que os Bengals lhe disseram antes da offseason que pretendiam estender seu contrato. No entanto, ele acrescentou que, mesmo que o time não fizesse essa sugestão, ele ainda teria buscado uma extensão em um acordo de novato que vai até o final de 2025.

Em termos do que Chase quer em um acordo, ele disse que sua posição não mudou.

“Quero dizer, nada mudou realmente”, disse Chase à ESPN. “Justin e CeeDee [Lamb] definir o mercado. O mercado foi definido. Ele foi escrito para mim, não eu escrevendo.”

Chase disse que alguns aspectos do dinheiro garantido e do valor médio anual ainda eram prioridade para ele. Mas, assim como fez em seus últimos comentários públicos em janeiro, ele não estava disposto a revelar muito.

“Não vou lhe dar palavra por palavra, mas vou contar um pouco”, disse Chase.