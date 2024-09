Jamie Lynn Spears vai competir em jogo de softball de celebridades

Jamie Lynn Spears está indo da telinha para o grande diamante – pelo menos por um dia – porque a atriz está se preparando para competir em um jogo de softball beneficente no sábado.

Tudo acontecerá às 18h30 – dê ingressos de entrada geral comece com US$ 40… mas por US$ 20 extras, os funcionários da universidade dizem que você pode conseguir um autógrafo dela após o jogo.