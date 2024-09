Janelas de negociação do acordo de transmissão do UFC reveladas, várias plataformas estão ‘ansiosas’ para se envolver

O UFC está oficialmente pronto para iniciar as negociações sobre um novo acordo de TV a partir de janeiro, com seus atuais parceiros na ESPN mantendo uma janela de exclusividade de três meses para manter a promoção.

Na terça-feira, o presidente e diretor de operações da TKO Group Holdings, Mark Shapiro, revelou o cronograma das negociações com planos de iniciar as negociações com a ESPN no início de 2025. Shapiro deixou claro que o UFC gostaria de permanecer na ESPN após uma parceria de sucesso que remonta a quase sete anos, que agora inclui todos os eventos, bem como pay-per-views, realizados na plataforma de propriedade da Disney.

“Nossa janela para negociar é exclusiva com a ESPN/Disney de 15 de janeiro a 15 de abril”, disse Shapiro durante a Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference. “Nenhuma conversa formal começou até agora e deixe-me esclarecer, é nossa intenção renovar o contrato com a ESPN e a Disney.

“Porque eles mostraram que fazem melhor. Eles entendem sinergia, eles entendem marketing, eles fazem um ótimo trabalho tecnologicamente com o desenvolvimento de suas plataformas, envolvendo seus consumidores e, claro, o carro-chefe da ESPN, que é seu canal direto ao consumidor [streaming platform] está a caminho. Então estamos ansiosos para ver do que se trata e onde podemos nos encaixar lá.”

Shapiro também elogiou o CEO da Disney, Bob Iger, como um verdadeiro defensor da programação esportiva depois de terem trabalhado juntos quando ele era vice-presidente de programação e produção da ESPN.

“É raro quando você tem um CEO de uma grande empresa de mídia que se envolve granularmente, se você quiser, em todos os níveis de conteúdo”, disse Shapiro. “É isso que Bob Iger faz. No final das contas, ele é um fanático por esportes. Ele agora é dono de um time de futebol feminino na NWSL com sua esposa Willow. Ele surgiu na ABC Sports, grande fã de boxe, e quando eu trabalhava na ESPN, não havia uma segunda-feira de manhã em que eu não recebesse notas sobre conteúdo esportivo para o fim de semana enquanto ele estava comandando a Disney.

“Esses são os tipos de campeões com quem você quer estar. Acho que as pessoas subestimam quanto dinheiro a ESPN e a Disney gastam semanalmente promovendo nossas lutas no UFC. Não estamos olhando além deles. A conversa começa aí.”

Por mais que Shapiro tenha promovido a atual parceria entre o UFC e a ESPN com esperanças de que os dois lados pudessem chegar a um acordo sobre um novo acordo, parece altamente improvável que um contrato acabe sendo finalizado durante essa janela de negociação de três meses.

É quase parte do processo para qualquer liga esportiva como o UFC aceitar ofertas de outros potenciais parceiros de transmissão para entender o verdadeiro valor do acordo de direitos.

Com canais de streaming como Netflix e Amazon buscando cada vez mais programação ao vivo — com bilhões de dólares em capital para gastar — é difícil imaginar que o UFC não verá pelo menos quais opções estarão disponíveis depois de 15 de abril.

Na verdade, Shapiro disse que já há alguns veículos que demonstraram interesse em conversar com o UFC sobre um novo acordo de direitos de transmissão quando a janela de negociação exclusiva com a ESPN terminar.

“Dito isso — há tantas outras plataformas que estão procurando por conteúdo esportivo premium e, novamente, a demanda está superando a oferta”, disse Shapiro. “Se sairmos dessa janela e não tivermos um acordo, imediatamente entraremos em contato com duas ou três plataformas especificamente que nos disseram que estão ansiosas para ter essas conversas.

“Acho que o que se destaca para nós novamente não é apenas o fato de termos tanta flexibilidade e controle, propriedade, comissário, tudo em um, estamos o ano todo, somos o antídoto para a rotatividade, mas também quando se trata do UFC, é premium e não tanto volume. Essa é uma grande jogada aí. Se você quer volume em um premium, a WWE pode ser a jogada para você porque há muitos eventos. Mas quando se trata do UFC, você tem seus 12 pay-per-views por ano e você tem seus — dependendo de onde terminarmos aqui — seus 30 a 40 [Fight Nights]que é toda semana. Você pode usá-los em qualquer plataforma que quiser.”

Shapiro mencionou especificamente o quanto o UFC desempenhou um papel no crescimento do ESPN+ quando o serviço de streaming foi lançado, após fechar um acordo exclusivo para garantir a promoção do MMA.

Como o UFC mantém uma base de fãs tão fiel, sem mencionar o crescimento contínuo ano após ano, Shapiro entende o valor que a organização traz para qualquer potencial parceiro de transmissão.

“Temos sido o motor da ESPN+”, disse Shapiro. “Continuaremos a ser flexíveis para nossos parceiros, desde que eles estejam interessados ​​nas três coisas em que focamos diariamente, até o nível de gerente em nossa empresa, que é um, crescimento de receita e lucratividade. Dois, expansão de margem. Três, crescimento de público e marca.

“Isso é algo que ensinamos, orientamos e educamos até o nível de gerente. Então, as pessoas estão pensando nisso como sua missão quando vão cuidar de suas tarefas diárias.”

Um aspecto que pode chamar muita atenção nesse próximo acordo de TV é como o UFC aborda o futuro do pay-per-view.

Logo após fechar um acordo para ir para a ESPN após vários anos com a FOX, o UFC acabou estendendo sua parceria com o canal esportivo para incluir transmissões pay-per-view que agora são transmitidas exclusivamente na ESPN+. Em vez de apostar em um cartão pay-per-view para o outro quando se trata de vendas gerais e, em seguida, dividir esses lucros com empresas de transmissão como in-Demand ou DirecTV, o UFC agora recebe uma taxa fixa da ESPN para cada pay-per-view.

Shapiro disse que quando o acordo foi fechado pela primeira vez, o CEO do UFC, Dana White, não gostou da ideia, mas o sucesso a longo prazo foi inegável.

“Vou te dizer que quando fizemos o acordo do PPV com a ESPN, Dana White não estava completamente a bordo com isso”, explicou Shapiro. “Ele ama ser um promotor. Ele ama ser o apresentador que ele é com as lutas. Tenho certeza que você ouviu ontem a maneira como ele fala sobre o UFC 306 no Sphere neste fim de semana. Não há melhor promotor, não há melhor megafone e ele é tão apaixonado e tão autêntico sobre isso. A ideia de perder o controle do PPV, se você quiser, porque estava no in-Demand e na DirecTV, não era algo que ele realmente estava disposto a fazer.

“Mas ele foi porque é um ótimo companheiro de equipe e deu certo. Deu muito certo. Mas a ideia de levarmos isso de volta para casa ou dividir o pacote, o meio pacote, e vender para outra pessoa, estamos prontos para tudo.”

No passado, Shapiro mencionou que o UFC poderia até mesmo considerar eliminar completamente as transmissões pay-per-view — pelo preço certo. Também há uma chance de o UFC simplesmente retomar o controle dos pay-per-views ou simplesmente vendê-los para um parceiro diferente como um pacote totalmente separado do resto dos direitos de transmissão.

Em outras palavras, o UFC está aberto para negócios.

“A ideia de nós tomarmos [PPV’s] de volta para casa ou dividir o pacote, o meio pacote e vender para outra pessoa, estamos prontos para tudo isso”, disse Shapiro. “Essa é a maior mensagem que posso dar a todos os licitantes ou pretendentes em potencial e a IMG tem sido fenomenal, é claro que eles vendem nossos direitos internacionais para o UFC, em divulgar essa mensagem. Estamos aqui para jogar.

“Você tem uma plataforma para construir, uma plataforma onde você tem que aumentar a penetração, você tem uma plataforma onde você está procurando aumentar o preço, nós vamos fazer isso usando o UFC e a WWE porque temos um histórico de entregas.”