‘Janeshia Adams-Ginyard do The Deliverance diz que Lee Daniels tinha círculos de oração no set

Recebemos Janeshia no LAX e nosso fotógrafo perguntou a ela sobre a última oferta de Lee na Netflix. Ela trabalhou como dublê para Aunjanue Ellis-Taylor no filme e levou uma surra, e não apenas fisicamente.

Janeshia diz que os aspectos demoníacos do filme eram muito para as pessoas no set, então Lee organizou círculos de oração para manter as vibrações altas… e basicamente afastar quaisquer espíritos malignos.