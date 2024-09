Janet Jackson, Kim Kardashian, LeBron James

Janete Jackson não está revertendo o curso Kamala Harris , Kim Kardashian está se reunindo com o Menéndez irmãos, dêem LeBronJames está exibindo algumas tintas novas … tudo isso é o TMZ TV Hot Takes de hoje.

TMZ ao vivo

TMZ. com

TMZ é televisão

TMZ. com

Enquanto isso, no “TMZ on TV”, nossa equipe reage ao encontro de Kim K com uma série de presidiários notórios… incluindo Érico dar Lyle Menéndez.