Jannik Sinner supera lesão, Jack Draper chega à final do US Open

NOVA YORK — O número um do ranking Jannik Sinner conquistou uma vitória de 7-5, 7-6 (3) e 6-2 sobre Jack Draper para chegar à sua primeira final no US Open — e à segunda em um torneio do Grand Slam neste ano — depois que ambos receberam tratamento simultâneo de treinadores em uma tarde úmida de sexta-feira.

Sinner, um italiano de 23 anos que foi exonerado em um caso de doping menos de uma semana antes do início do torneio, precisou que seu pulso esquerdo fosse massageado em uma troca após cair durante um ponto que ele conseguiu ganhar no final do segundo set. Durante o mesmo intervalo na ação, o 25º cabeça de chave Draper, um britânico de 22 anos, recebeu atendimento médico após vomitar duas vezes na quadra entre os pontos.

Enquanto ambos os competidores estavam sendo observados, um aspirador estava sendo usado para limpar o chão verde atrás da linha de base onde Draper vomitou, terminando o trabalho de limpeza que ele tentou fazer sozinho limpando a quadra com uma toalha. Era, para dizer o mínimo, uma cena incomum no Arthur Ashe Stadium, onde a temperatura estava na casa dos 70 graus e a umidade estava acima de 60%.

Sinner venceu o Aberto da Austrália em janeiro e buscará seu segundo grande campeonato no domingo contra o número 12 Taylor Fritz ou o número 20 Frances Tiafoe.

“Seja quem for”, disse Sinner, “será um desafio muito difícil para mim”.

Os bons amigos Fritz e Tiafoe estavam programados para jogar um contra o outro na sexta-feira à noite na outra semifinal masculina, a primeira em Nova York entre dois americanos em 19 anos. Um se tornaria o primeiro homem dos EUA em uma partida de título de Grand Slam desde que Andy Roddick perdeu para Roger Federer em Wimbledon em 2009 — e se qualquer um deles derrotasse Sinner, daria aos Estados Unidos seu primeiro grande troféu para um homem desde que Roddick triunfou em Nova York em 2003.

Sinner, enquanto isso, está buscando se tornar o terceiro homem na era Open a ganhar seus dois primeiros títulos major no mesmo ano civil. Ele se juntaria a Jimmy Connors, que ganhou seus três primeiros títulos major em 1974, e Guillermo Vilas, que ganhou o Aberto da França e dos EUA em 1977.

Quanto mais Sinner e Draper se destacavam na disputa de pontos — que são amigos e jogaram duplas juntos em um evento em agosto — mais as coisas aconteciam a favor do italiano.

Ele é um dos melhores atacantes do futebol masculino no momento, e enquanto o poder canhoto e as boas mãos de Draper — seja seguindo seus saques para a rede ou simplesmente encontrando outros momentos para bater voleios, ele ganhou 22 dos 34 pontos quando avançou — fizeram algumas incursões, Sinner ficou cada vez melhor quanto mais longas as trocas duravam.

Sinner conquistou o ponto em 50 de 80 que duraram nove ou mais tacadas.

O britânico Jack Draper, que jogava sua primeira semifinal de Grand Slam na sexta-feira, se refresca durante uma troca de turno. Al Bello/Getty Images

Draper tem muito talento, e ele não perdeu um set nas últimas duas semanas até sexta-feira, mas seu maior problema como profissional tem sido seu corpo, e foi novamente neste dia. O clima certamente não ajudou. Nem qualquer tensão associada a fazer sua estreia em uma semifinal de Grand Slam. Nem a implacabilidade de Sinner.

A coleção de garrafas de água vazias continuou crescendo perto do assento lateral de Draper enquanto ele tentava se hidratar. Ele também pediu uma lata de refrigerante no terceiro set. Quando chegou, nada o ajudaria a desacelerar Sinner, que melhorou para 34-2 em quadras duras em 2024.

O segundo set durou 89 minutos, o segundo mais longo do US Open masculino neste ano (o quinto set da rodada de abertura entre Zizou Bergs e Pavel Kotov durou 96 minutos).

No mês passado, surgiram notícias de que Sinner foi reprovado em dois testes de drogas com intervalo de oito dias em março, mas foi inocentado porque ele disse que traços de um esteroide anabolizante entraram em seu sistema involuntariamente por meio de uma massagem de um membro da equipe que ele demitiu posteriormente.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.