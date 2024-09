Jannik Sinner vence Daniil Medvedev e chega às semifinais do US Open

NOVA YORK — O número um do ranking Jannik Sinner usou um estilo agressivo de corrida de rede para chegar às semifinais do US Open pela primeira vez ao superar o campeão de 2021 Daniil Medvedev por 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 na noite de quarta-feira.

Sinner, um italiano de 23 anos que foi inocentado em um caso de doping menos de uma semana antes do US Open começar após testar positivo duas vezes para traços de um esteroide anabolizante em março, enfrentará o nº 25 Jack Draper da Grã-Bretanha na sexta-feira por uma vaga na partida pelo título. Draper venceu a única partida entre os dois, no Queen’s Club de 2021.

Após as saídas da Semana 1 de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, Sinner assumiu como favorito ao título e agora é o único homem restante no campo com um troféu de Grand Slam. Ele venceu seu primeiro no Aberto da Austrália em janeiro ao derrotar Medvedev na final em cinco sets após perder os dois primeiros.

O confronto foi anormalmente confuso, com eles se revezando para dominar um set de cada vez.

Primeiro, foi Sinner quem foi superior. Então esse papel foi desempenhado por Medvedev, o segundo colocado em Flushing Meadows para Djokovic no ano passado e para Rafael Nadal em 2019. Então Sinner recuperou a vantagem no terceiro. No quarto, de 3-3, Sinner avançou, salvando um par de break points, então quebrando Medvedev para liderar por 5-3.

“Nós nos conhecemos muito bem. … Sabíamos que seria muito físico”, disse Sinner, que perdeu para Medvedev em cinco sets em Wimbledon em julho. “Foi estranho os dois primeiros sets, porque quem fez a primeira quebra começou a rolar.”

A chave: Sinner conquistou o ponto em 28 de suas 33 idas à rede, incluindo 9 de 11 em abordagens de saque e voleio.

“Tentamos trabalhar muito duro nesse aspecto do jogo”, disse Sinner. “Tentando apenas misturar o jogo.”

Medvedev foi particularmente irregular. Ele teve apenas um vencedor a menos que Sinner, mas terminou com mais 19 erros não forçados.

Sinner é o terceiro italiano a chegar às semifinais do US Open desde que a era Open começou em 1968, juntando-se a Corrado Barazzutti (1977) e Matteo Berrettini (2019). Ele também se tornou o quarto homem mais jovem na era Open a chegar às semifinais em todos os quatro majors, atrás apenas de Djokovic, Nadal e Jim Courier.

Medvedev caiu para 9-2 nas quartas de final de sua carreira, a única outra derrota foi no Aberto da França de 2021 para Stefanos Tsitsipas. Sua saída significa que nenhum outro ex-campeão do Aberto dos EUA permanece no sorteio deste ano.

A outra semifinal de sexta-feira será entre o número 12 Taylor Fritz e o número 20 Frances Tiafoe, no primeiro confronto masculino totalmente americano nesta fase de um grande torneio em 19 anos.

Informações da ESPN Stats & Information e da Associated Press foram usadas nesta reportagem.