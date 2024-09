Jason Kelce admite: a fama de Taylor Swift pode ser difícil de lidar

Jason Kelceirmão de Travis Kelce e ex-pivô do Philadelphia Eagles, recentemente se abriu sobre os desafios de estar sob os holofotes devido ao relacionamento de Travis com a sensação pop Taylor Swift. Em uma entrevista com o “94WIP Morning Show”, Jason admitiu que o nível de fama em torno de Swift pode ser positivo e negativo, afirmando: “Há muitas pessoas prestando atenção o tempo todo, o que é positivo e negativo às vezes.”

Ele compartilhou abertamente a luta de tentar manter a privacidade enquanto está constantemente cercado por câmerasreconhecendo que às vezes pode ser esmagador.É muita coisa. Tem muita gente prestando atenção o tempo todo, o que é positivo e negativo às vezes“, Jason revelou durante a entrevista.

Jason Kelce exibe coleção de pulseiras da amizade para a esposa Kylie no show de Taylor Swift

Apesar dos desafios, Jason também reconheceu o incrível apoio e amor que Swift recebe de sua dedicada base de fãs. Ele expressou, “Mas eu acho que ela construiu uma base de fãs e uma contingência e uma quantidade de pessoas que realmente, realmente, tipo, a amam, o que é muito legal ao mesmo tempo..”

Jason apontou com humor que ele e Travis não recebem tanta atenção quanto Swiftapesar de serem atletas profissionais. Este comentário bem-humorado lançou luz sobre a natureza avassaladora da fama de Swift e o impacto que ela tem sobre aqueles ao seu redor.

Jason Kelce elogia o talento “ridículo” de Taylor Swift após o VMA

Além de discutir os desafios da fama, Jason não conseguiu deixar de falar sobre o talento excepcional de Swift, especialmente após suas vitórias no MTV Video Music Awards de 2024. Ele enfatizou: “Ela é, tipo, tão talentosa que é ridículo. Não só“Essa admiração pelo talento de Swift demonstrou o respeito e a admiração genuínos que ele tem pela estrela pop.

No geral, a entrevista de Jason forneceu um vislumbre das complexidades de navegar pela fama e privacidade no meio de ser associado a uma superestrela global como Taylor Swift. Além disso, sua admiração pelo talento de Swift enfatizou ainda mais o respeito e apreço genuínos pela estrela pop além do brilho dos olhos do público.