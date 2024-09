Jason Kelce fere acidentalmente o joelho do Eagles Superfan com uma pancada no peito

Um superfã do Philadelphia Eagles passou parte da noite de segunda-feira em um mundo de dor… e tudo porque ele levou uma pancada enorme no peito de Jason Kelce em uma festa no estacionamento.

Tudo aconteceu pouco antes do jogo “Monday Night Football” dos Eagles contra o Atlanta Falcons no Lincoln Financial Field… onde Kelce estava tentando agitar alguns torcedores em uma porta traseira do lado de fora do estádio.

O ex-atacante ofensivo dos Birds pegou o microfone e fez um discurso épico e animador… e para colocar um ponto de exclamação nas coisas – ele trouxe Chris Dunphy sair para uma celebração divertida.

Ele disse ao fã de topless – quem ganhou fama ao longo dos anos por suas tatuagens selvagens da Filadélfia – abaixar-se em uma posição de três pontos… e então encontrá-lo no ar para tocar suas barrigas.

Mas, confira o vídeo… quando Dunphy pousou – ele torceu a perna.

Ele tentou se livrar disso, mas pouco tempo depois escreveu no X: “Foda-se todo o meu joelho”. Felizmente, a doença não parece tão ruim – como ele acrescentou: “Vale a pena, lmao”.



Kelce, por sua vez, parecia alheio a toda a situação… e teve uma noite infernal em sua nova função de radiodifusão.

Ele não apenas trabalhou bem no programa pré-jogo da ESPN, mas também se juntou Joe Buck dar Troy Aikman na cabine de transmissão durante grande parte do segundo tempo – e recebeu muitos elogios por sua análise do jogo.