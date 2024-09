Jason Kelce sofre problemas com o guarda-roupa durante a estreia de ‘MNF’, ‘My T ** s Are Struggling’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Não demorou muito para Jason Kelce para criar um momento viral durante sua estreia na transmissão do “Monday Night Football” … ele sofreu um acidente com o guarda-roupa e depois falou sobre seus “t ** s” ao vivo – e toda a cena foi hilária.

A lenda do Philadelphia Eagles – que assinado com ESPN no início deste ano para ajudar a dividir os jogos de segunda à noite durante a temporada 2024-25 – esqueceu sua mala de viagem a caminho do 49ers vs. Os jatos inclinam-se em Santa Clara… então ele fez uma viagem de última hora ao shopping para resolver o problema.

O resultado acabou sendo a compra de uma camisa branca de botão um pouco justa demais – e quando Scott Van Pelt apontou tudo para o público em casa… Kelce se divertiu um pouco com isso.

Ele disse a seus colegas: “Agora cabe na minha barriga – perdi um pouco de peso. Mas meus seios ainda estão lutando”.

Os caras no set soltaram um grande rugido com as imagens – e foi tão engraçado que fez barulho nas redes sociais. Na verdade, Travis Kelce até soube disso … e postou no X: “Surpreso, ele comprou um novo e não ficou sem camisa.”

Embora tenha tido um início um tanto desfavorável, a noite acabou indo muito bem para o ex-atacante ofensivo … já que ele forneceu comentários sólidos ao longo de sua grande estreia na rede.