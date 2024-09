Jasson Domínguez 1-4 na vitória após promoção para os Yankees

NOVA YORK — O New York Yankees convocou o principal prospecto Jasson Domínguez antes da vitória de 10 a 4 sobre o Kansas City Royals na abertura da série, na segunda-feira, respondendo abruptamente à pergunta que pairava sobre o clube desde que as escalações foram expandidas no início do mês.

Domínguez, 21, estava na escalação inicial dos Yankees na segunda-feira, jogando no campo central e rebatendo em sexto. Ele terminou 1-4 com um single e uma corrida marcados na vitória, e o gerente Aaron Boone disse que ele jogará “muito” enquanto os Yankees continuam batalhando com o Baltimore Orioles pelo título da American League East.

“Este é um sonho”, disse Domínguez antes da vitória. “Desde que comecei a jogar, queria jogar nas grandes ligas e agora estou aqui de novo e é emocionante e estou feliz [about] isto.”

A decisão dos Yankees de não promover o rebatedor ambidestro conhecido como The Martian em 1º de setembro, quando os times foram autorizados a escalar 28 jogadores, foi surpreendente para os de fora. Uma parcela significativa da base de fãs reagiu com furor. Domínguez estava produzindo no nível Triple-A, enquanto Alex Verdugo, o defensor esquerdo regular dos Yankees, era um dos piores jogadores regulares nas ligas principais desde junho. Curiosamente, Verdugo teve duas rebatidas, incluindo um home run de duas corridas na vitória de segunda-feira.

De qualquer forma, antes do jogo, Boone deu duas razões principais: Primeiro, lesões — um início tardio da temporada após passar por uma cirurgia de Tommy John em setembro passado e uma distensão oblíqua em junho — desarticularam a temporada de Domínguez e limitaram sua ação no jogo. Segundo, Domínguez só seria chamado para jogar todos os dias, e os tomadores de decisão dos Yankees decidiram que queriam dar a Verdugo, um veterano de 28 anos com experiência na pós-temporada, mais tempo para se recuperar.

Na sexta-feira, o gerente geral Brian Cashman disse aos repórteres em Chicago que Verdugo deu ao time “a melhor chance de vencer”.

Três dias depois, após vencer dois dos três jogos dos Cubs, mas marcar apenas seis corridas, os Yankees estavam de volta em casa, Domínguez tinha um armário em seu vestiário e Verdugo, um agente livre iminente, foi efetivamente rebaixado para o banco. O que mudou?

“Não sei sobre mudanças além de, olha, o elenco é um organismo vivo, que respira a cada dia, que está sempre evoluindo e você está sempre prestando atenção”, disse Boone. “E como eu disse em 1º de setembro, quando não chamamos Jasson inicialmente, ele está na conversa todos os dias. Acho que, mais do que qualquer coisa, é apenas continuar a construir o ímpeto que ele construiu aqui nas últimas semanas.”

O retorno de Domínguez ao Bronx acontece um ano depois de ele ter fornecido uma dose de eletricidade como convocado em setembro para um clube a caminho de uma temporada decepcionante de 82 vitórias sem uma aparição nos playoffs. Domínguez fez um home run em sua estreia e acertou mais três home runs nos sete jogos seguintes. Mas sua temporada foi interrompida depois que ele foi diagnosticado com um UCL rompido no cotovelo direito. Ele passou por uma cirurgia Tommy John logo depois, o que adiou sua estreia em 2024 para meados de maio.

Domínguez chegou ao Triple-A Wilkes/Barre em junho, aparecendo em nove jogos antes de sofrer uma distensão oblíqua que o deixou fora por mais de um mês. Sua única ação na liga principal nesta temporada antes de segunda-feira foi como o 27º homem dos Yankees no Little League Classic contra o Detroit Tigers no mês passado. Ele rebateu em quinto e jogou no campo esquerdo, indo 0-para-4 com três strikeouts antes de ser enviado de volta para as ligas menores, onde ele arrasou no arremesso.

Domínguez rebateu .347 com quatro home runs e um OPS de .958 em 18 jogos após a participação especial. No geral, ele rebateu .314./376/.504 com 11 home runs em 58 jogos em três níveis da liga menor nesta temporada, solidificando seu lugar como um consenso entre os 10 melhores prospectos do beisebol e uma parte fundamental do futuro dos Yankees. Esse futuro começou na segunda-feira.

“Sou um grande fã desde que o conheci”, disse Boone. “Simplesmente amo sua maquiagem, seu talento. E ele mereceu essa oportunidade.”

Os Yankees também ativaram o infielder Jon Berti da lista de lesionados, colocaram o infielder DJ LeMahieu na lista de lesionados com uma contusão no quadril direito e designaram o apaziguador canhoto Anthony Misiewicz para a tarefa.

Berti, um velocista de 34 anos adquirido um dia antes do Dia de Abertura, estava fora desde maio com uma distensão na panturrilha esquerda que ele agravou novamente em julho. Boone disse que LeMahieu está lidando com desconforto no quadril por “algumas semanas”. Ele acrescentou que não tem certeza se LeMahieu, um bicampeão de rebatidas que está tendo a pior temporada de sua carreira, jogará novamente em 2024.