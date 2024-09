Jay-Z e Michael Rubin cortam fita no First Fanatics Sportsbook em Nova Jersey

Reproduzir conteúdo de vídeo



Jay-Ztem 99 problemas, mas não ter uma casa de apostas esportivas em Nova Jersey não é um deles… porque ele cortou a fita cerimonial para celebrar o primeiro Fanatics Sportsbook em The Garden State.

O rapper chegou a Atlantic City no domingo, apresentando a grande inauguração das apostas esportivas no Ocean Casino Resort… puxando uma tesoura gigante e cortando a fita azul gigante.

Fundador e CEO da Fanatics Michael Rubin juntou-se a Jay-Z… aplaudindo loucamente quando a tesoura cortou.

A abertura trouxe algumas grandes estrelas do esporte… incluindo o jogador de golfe Justin Thomas que fez a primeira aposta do livro – US$ 100 para o Alabama ganhar o campeonato nacional de futebol da NCAA.

Quavo, Jalen Rosa, Dez Bryant dar Ryan Clark também participou da inauguração.

Claro, Jay-Z está fortemente envolvido na indústria de jogos de azar… no ano passado, ele escreveu uma carta para Nova York explicando por que ele quer abrir um cassino – uma joint venture entre sua empresa Roc Nation e o Caesar’s Palace – no meio da Times Square.

No mês passado, Jay-Z anunciou que iria integrar as apostas desportivas no seu lendário Clube 40/40 para um pop-up durante o Fanatics Fest NYC… então, Jay é tudo sobre jogos de azar hoje em dia.



Os fãs podem assistir aos jogos com conforto, aliás… aproveitando o The Gallery, que oferece um bar elevado e lounge com capacidade para 60 pessoas, cercado por caça-níqueis, jogos de mesa e muito mais.