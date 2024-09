Jayson Tatum: Não precisa de ‘motivação extra’ para outra corrida pelo título do Celtics

BOSTON — O astro do Boston Celtics, Jayson Tatum, brincou que seu treinador, Joe Mazzulla, provavelmente vê uma chance de motivá-lo nas decepções de um ano extremamente positivo que incluiu um título da NBA e uma medalha de ouro.

Mesmo com o sucesso, Tatum não ganhou o prêmio de MVP das Finais da NBA e foi cortado em dois jogos como parte da participação do Time EUA nas Olimpíadas de Paris.

“Motivação? Acho que você poderia dizer isso, se quiser simplificar”, disse Tatum na terça-feira de manhã nas instalações de treino da equipe como parte do dia da mídia, que o Celtics realizou quase uma semana antes do resto da NBA por causa de sua próxima viagem de pré-temporada para Abu Dhabi para jogar contra o Denver Nuggets. “Em tempo real, [not playing in the Olympics] foi difícil. E Joe, eu conversei muito com Joe. Joe foi provavelmente a pessoa mais feliz do mundo por eu não ter ganhado o prêmio de MVP das Finais e não ter jogado em duas partidas das Olimpíadas. Isso foi estranho, mas se você conhece Joe, faz sentido.”

Enquanto Boston finalmente chegou ao topo para reivindicar seu 18º título da NBA em junho, e Tatum ganhou sua segunda medalha de ouro em três anos alguns meses depois, muita atenção foi dada a Jaylen Brown superando Tatum nas finais da Conferência Leste e nas honras de MVP das Finais da NBA, bem como a Tatum ficando de fora dos dois jogos contra a Sérvia como parte do torneio olímpico.

E embora Tatum tenha dito que não precisava de nenhuma motivação extra para começar a temporada, ele admitiu que o verão foi desafiador às vezes — dizendo especificamente que nunca havia passado pela situação em que esteve durante as Olimpíadas.

“Eu precisava de alguma motivação extra para entrar na temporada? Não, não vou dar crédito a ninguém em particular por estar me motivando a entrar na temporada”, disse Tatum. “Foi uma circunstância única, algo que eu nunca experimentei antes na minha carreira de jogador. Mas acredito que tudo acontece por um motivo. Eu estava saindo de um campeonato, o mais alto dos altos, cobertura de 2K, um novo contrato, e isso aconteceu. Seja qual for o motivo, ainda não descobri. Mas acredito que tudo acontece por um motivo.

“Mas foi uma boa experiência. Ganhamos uma medalha de ouro, eu ganhei minha segunda, estive perto de alguns dos melhores jogadores para jogar o jogo diariamente, construir algumas amizades e pude levar minha família para lá e aproveitar as Olimpíadas como um todo. Então isso foi um ponto positivo para mim, com certeza.”

Houve muitas vantagens para Tatum nos últimos meses. Ele finalmente riscou ganhar um título de sua lista e reivindicou sua terceira seleção consecutiva para o primeiro time All-NBA. Neste verão, além de ganhar aquela segunda medalha de ouro, ele também foi colocado na capa do mais recente videogame NBA 2K. Na noite de domingo, ele estava em Los Angeles para a estreia de “Starting 5”, o documentário da Netflix do qual ele e várias outras estrelas da NBA participaram.

Agora o foco muda para a próxima temporada e as esperanças de Boston de reivindicar uma 19ª bandeira de campeonato. E depois que Tatum finalmente conquistou o primeiro título de sua carreira — depois de chegar às Finais da NBA em 2022 e às finais da Conferência Leste em quatro das seis temporadas anteriores — ele admitiu que parece muito diferente entrar na temporada tendo vencido o campeonato em vez de descobrir como fazer isso.

“Sim, parece diferente”, ele disse. “Não de um lugar de complacência, não que eu esteja relaxado ou confortável. É tudo sobre o que você está tentando alcançar, e estamos tentando alcançar a grandeza. Eu acreditava que venceríamos em algum momento. Estávamos em um nível sustentado de grandeza por seis anos. Mesmo antes disso, estávamos tão perto, estávamos tomando as medidas adequadas e finalmente derrubamos a porta. E nunca foi apenas sobre tentar ganhar apenas uma.

“Agora você consegue pelo menos estar na mesma sala com os outros grandes times do Celtics, grandes jogadores. Todos os caras que eu admirava quando criança ganharam pelo menos um campeonato. Agora é só uma conversa de, ‘Quão grande você está tentando ser? Em que sala ou em que nível você está tentando ser mencionado quando tudo estiver dito e feito?’ E entender a janela que você tem para maximizar esse tempo.

“É realmente diferente estar aqui como campeão, saber o que é preciso e querer estar no topo da montanha quantas vezes puder.”