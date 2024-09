JD Vance acusado de ‘mentir’ sobre os custos dos ovos durante uma visita ao supermercado

No entanto, à medida que a filmagem circulava online, fãs atentos rapidamente apontaram uma série de erros nas afirmações de Vance – começando com o fato de que uma caixa de ovos custa na verdade US$ 2,99 a dúzia.

Se você der uma olhada por trás do ombro esquerdo de Vance, verá dois sinais diferentes… ambos indicando que os ovos custam menos de US $ 3 por uma dúzia de ovos nesta loja em particular. Isso deixou várias pessoas online convencidas de que Vance estava “mentindo” sobre os preços para irritar as pessoas.