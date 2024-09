JD Vance ignora o endosso de Harris por Taylor Swift e diz que ela está fora de contato

JD Vance está reivindicando Taylor Swift endosso de Kamala Harris não tem muito peso, porque sua riqueza e status de destaque a fazem perder contato com o eleitor médio.

Em uma aparição na Fox News na quarta-feira, Donald TrumpA escolha do vice-presidente disse que, apesar de seu poder de estrela, as pessoas não serão influenciadas pelas opiniões de uma celebridade bilionária… que, segundo ele, não vivencia as lutas diárias da maioria dos americanos.