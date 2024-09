Jeannie Mai afirma que Jeezy não está cumprindo o acordo de divórcio

Jeannie Maio reivindicações Eita não está cumprindo os termos do acordo de divórcio … ela diz que ele lhe deve muito dinheiro e papelada por dois pares de rodas.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, a apresentadora de talk show diz que seu ex-marido rapper não está cumprindo um monte de coisas que eles concordaram quando finalizaram a separação.

Jeannie diz que o acordo de divórcio exige que Jeezy pague a ela os custos da creche e da escola do filho, deposite pelo menos US $ 500.000 em uma conta com juros para a criança, transfira o título de dois carros e cubra quatro meses de aluguel.