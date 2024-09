Jeff Bezos e Lauren Sánchez vencem o UFC 306 no Las Vegas Sphere

O UFC não decepcionou com o primeiro evento esportivo no The Sphere em Las Vegas… e a noiva de Jeff Bezos, Lauren Sanchez, estava lá narrando toda a noite incrível.

Muitas celebridades compareceram ao UFC 306, incluindo Chris Brown, Taylor Lewan, Andrew Shulz, Bob Iger e Shannon Sharpe.



Claro, Jeff e Lauren sentaram-se ao lado da gaiola – os assentos eram SUPER caros, mas eles ganharam dinheiro suficiente – enquanto ela pegava seu celular e espalhava vídeos pelo local para seus seguidores.



É um feito incrível de se realizar… O chefão do UFC, Dana White, traçou o plano quando compareceu ao show do U-2 para a grande abertura, mas havia enormes obstáculos… e o menos importante deles foi impedir os lutadores de conseguir distraído por todas as luzes. Ele explicou seu plano na sexta-feira no “TMZ Live”.

O evento – “Noche UFC” foi o que Dana chamou de sua “carta de amor ao México”. A produção deveria custar ao UFC US$ 8 milhões, mas acabou custando US$ 20 milhões. O custo típico quando o evento é realizado no MGM Grand é de pouco mais de US$ 2 milhões.

Grande e surpreendente final no card principal – Merab Dvalishvili venceu Sean O’Malley por decisão no card principal. Foi a primeira derrota de Sean.



