Jenna Dewan e Channing Tatum resolvem divórcio após 6 anos

Jenna Dewan dar Channing Tatum podem finalmente respirar aliviados e seguir em frente com suas vidas, porque o divórcio foi oficialmente resolvido – 6 longos anos após o primeiro pedido da atriz.

Os detalhes do acordo não são públicos, mas o TMZ obteve o acordo vinculativo que assinaram – e Jenna e Channing discutiram seus bens, decidiram quem fica com o quê e até fecharam um acordo de pensão alimentícia.

Agora, tudo o que eles precisam é do selo de aprovação de um juiz para encerrar esta saga e encerrar seu longo drama.

Os ex-namorados famosos, que compartilham uma filha de 11 anos Sempreseparou-se em 2018, com Jenna arquivamento naquele mesmo ano. As coisas pareciam bastante difíceis… Channing até acusou seu ex de prolongar o divórcio ao querer dividir o caso em vários julgamentos… enquanto ele queria que fosse feito em um.