Jennifer Lopez dá a mão a Matt Damon em bate-papo íntimo pós-divórcio

O vínculo dos bons amigos Jen e Matt é à prova de drama – eles fizeram uma pausa na festa pós-“Unstoppable” de J Lo no Festival Internacional de Cinema de Toronto na sexta-feira para se atualizarem… com fontes dizendo que eles estavam envolvidos em uma longa e profunda conversa .

Eles conversaram por uns bons 20 minutos, de acordo com PESSOAS … Jen provavelmente tinha muito o que descarregar, com Matt bancando o amigo solidário, de mãos dadas, todo ouvidos!

Embora ninguém tenha ouvido a discussão… J Lo pode ter desabafado sobre sua segunda tentativa de amor com Ben, que quebrou e queimou, levando-a a pedir divórcio mês passado.

Além da amizade, Matt também é produtor do filme “Unstoppable”, graças à empresa dele e de Ben, Artists Equity.

Ben não compareceu (choque!) No grande evento estreia do filme Sexta-feira. Mas parece que Jen está colocando o foco em sua carreira após o drama do divórcio – que o TMZ revelou não envolver nenhum acordo pré-nupcial.