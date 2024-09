Jennifer Lopez e Ben Affleck na noite de volta às aulas juntos, divórcio ainda em andamento

Jennifer Lopez dar Ben Affleck estão fazendo o melhor quando se trata de seus filhos … O TMZ descobriu que eles estudaram juntos em uma escola, apesar do divórcio estar em pleno andamento.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … os ex-namorados foram vistos caminhando para a noite de volta às aulas na terça-feira em uma escola na área de Los Angeles, onde cada um deles tem filhos que frequentam. Nossas fontes nos dizem que os ex-namorados eram totalmente legais um com o outro e muito cordiais.

Mas seus filhos são o verdadeiro foco. Na semana passada, os dois, junto com seus respectivos filhos, foram visto no The Beverly Hills Hotelonde testemunhas os viram se beijando e de mãos dadas durante o almoço.