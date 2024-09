Jennifer Lopez e Ben Affleck usando Laura Wasser para mediar o divórcio

TMZ. com

Jennifer Lopez dar Ben Affleck apareceu em seu prédio comercial WeHo na segunda-feira de manhã, junto com um famoso advogado de divórcio Laura Wasser e não é difícil ler nas entrelinhas.

TMZ contou a história … J Lo e Ben chocantemente não tinha um acordo pré-nupcial e os 2 estiveram envolvidos em vários projetos durante seu casamento de 2 anos, e decidir quem fica com o que tem sido complicado.

Um dos grandes problemas… A produtora de Ben, Artists Equity, que ele fundou com Matt Damon durante o casamento de Ben em 2022. Eles têm que concordar sobre o que J Lo receberá de projetos futuros que a empresa produzirá, se houver.

Wasser – também conhecida como a rainha disso – tem uma história com Ben… ela mediou seu divórcio de Jennifer Garner em 2018.

Ben e Jen têm sido vistos com bastante frequência no prédio do WeHo, onde têm escritórios separados, e fomos informados de que eles têm usado o site para tentar chegar a um acordo sobre $$$.