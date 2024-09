Jennifer Lopez negociando para comprar a famosa mansão de Los Angeles, Azria Estate

Jennifer Lopez está de olho em sua nova casa após sua separação de Ben Affleck … é um imóvel famoso em Los Angeles, mas não será uma simples compra.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… J Lo está em negociações para comprar a propriedade Azria em Holmby Hills e está perto de fechar um acordo.

A propriedade de 30.000 pés quadrados está cotada em US$ 55 milhões… mas nossas fontes dizem que Jennifer está tentando negociar o preço para algo na faixa de US$ 30 milhões a US$ 39 milhões.

Proprietário falecido do BCBG Max Azria morava aqui – daí o nome – e a propriedade tem 14 quartos e fica em um terreno de 3 acres com jardins, uma estufa, uma casa de hóspedes e uma piscina infinita com sauna… além de um home theater e sala de jogos.

No entanto, há um problema aqui… o Azria Estate foi colocado em leilão no início deste ano e o investidor bilionário Ron Burkle colocou o lance vencedor em US$ 30 milhões. Ele está agora envolvido em um processo contra a viúva de Max Azria, Lubov Azriasobre uma suposta quebra de contrato.

A disputa legal vem acontecendo desde maio… e nossas fontes dizem que J Lo começou a mostrar interesse renovado pela casa em agosto, e nas últimas semanas ela fez vários passeios pelo local.

Disseram-nos que J Lo está negociando com Burke e Lubov para potencialmente chegar a um acordo aqui.

J Lo tem algumas conexões com Azria Estate… serviu como local de filmagem de seu filme “Atlas” e ela deu uma olhada nele em março de 2023, quando ela e Ben procuravam uma casa juntos.



Além do mais, a propriedade compartilha uma linha de propriedade com Diddya casa de, que acabou de ser colocada à venda por US$ 61 milhões… e vizinhos famosos incluídos Tom Ford, Sean Parker dar Jimmy Iovine.