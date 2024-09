Jennifer Lopez se sentindo bem em meio ao divórcio de Ben Affleck e verifica seu abdômen

Jennifer Lopez está gostando do que está vendo… e o que ela está vendo são seus abdominais tonificados em seu reflexo.

J Lo estava se verificando no domingo ao chegar ao aeroporto de Los Angeles… dando uma olhada em uma janela reflexiva depois de descer de um jato particular.

Casualmente vestida com calça de moletom, Jennifer exibiu sua barriga nua em seu retorno do Canadá para casa… pousando em Los Angeles no meio de uma onda de calor, para a qual ela está contribuindo aqui.