Jennifer Lopez servindo looks com top cropped, exibindo seu abdômen incrível

Jennifer Lopez estava fora de casa mais uma vez – aparentemente feliz e contente em meio ao divórcio de Ben Affleck – mas desta vez… seu abdômen insano roubou a cena!

J Lo foi vista na sexta-feira… especificamente, em um salão de cabeleireiro de Los Angeles antes de ir para o produtor musical Linda Perrycasa para uma visita.

Com o cabelo preso em um coque bagunçado e óculos escuros … J Lo arrasou com calças de cintura baixa com um top creme … tudo isso acentuando seu abdômen tanquinho!

Como o TMZ relatou anteriormente… a superestrela está de volta a Los Angeles depois de aparecer no Festival Internacional de Cinema de Toronto… onde ela estava promovendo seu novo filme “Unstoppable” – que Ben ajudou a produzir. Ele ficou em La La Land com as crianças.

Lopez pediu o divórcio no mês passado… que atualmente está sendo tratado por seus gerentes de negócios, sem qualquer envolvimento de advogado.