Jeremy Stephens adora a ideia da luta de Conor McGregor no BKFC; McGregor dá boas-vindas ao confronto com ‘quem diabos é esse cara’

Jeremy Stephens tem uma história sórdida com Conor McGregor que remonta à infame trocação antes do UFC 205 em 2016, mas eles podem resolver a briga sem luvas.

O incidente que deu início à rivalidade ocorreu durante uma coletiva de imprensa pré-luta, depois que McGregor foi questionado sobre a luta mais difícil disponível para ele entre os muitos atletas sentados no estrado. Stephens imediatamente se manifestou e prometeu que seria o desafio mais difícil como o peso-pena mais forte, cujos socos produziam nocautes onde “as pessoas não se mexem, porra”.

Sempre rápido no microfone, McGregor respondeu de volta, “Quem diabos é esse cara?”, o que foi seguido por um rugido alto da plateia de Nova York. Agora, quase oito anos depois, Stephens está prestes a fazer sua segunda aparição como um lutador de punhos nus no BKFC 65 na sexta-feira, e McGregor é um coproprietário após fazer um investimento financeiro significativo na promoção.

É quase como se o destino os tivesse unido novamente.

“Agora tenho um chefe em Conor McGregor, que está assinando meus cheques”, Stephens disse ao MMA Fighting. “Eu poderia estar lutando contra meu próprio chefe! Há muitas pessoas por aí que querem aquela luta com Conor, mas se ele viesse para o bare-knuckle, estou em uma maré boa, vou fazer a bola rolar. Eu adoraria ser esse cara que o receberia no bare-knuckle.

“Eu não me canso. Eu posso dar uma porra de tiro. Eu estive no p*rra do jogo. Eu adoraria maximizar essa oportunidade e me colocar nessas oportunidades. Dia após dia, tijolo por tijolo, isso virá.”

Por mais que tenha gostado da guerra de palavras que teve com McGregor, que acabou se transformando em algumas postagens virais nas redes sociais, Stephens na verdade dá crédito ao ex-campeão de duas divisões do UFC por acreditar no boxe sem luvas.

Desde que se tornou coproprietário do BKFC, McGregor espalhou a palavra com postagens nas redes sociais enviadas para seus milhões de seguidores e até compareceu a eventos ao vivo, o que sempre atrai mais atenção por causa de sua influência imensurável e poder de estrela.

Rivalidades à parte, Stephens está feliz que McGregor tenha se envolvido com o BKFC naquele nível.

“Honestamente, [I’m] grato”, disse Stephens. “Qualquer coisa que Conor toca vira ouro. Muitos olhos em Conor. Conor é o tipo de cara que entraria em luta sem luvas. Eu acredito. Ele também é das ruas e tenho certeza de que ele já esteve em alguma luta sem luvas. [fights] antes de chegar lá. Ele acredita nisso. São necessárias muitas habilidades psicóticas. Se pudermos contratar mais caras como eu, ele, e eu acho que o bare-knuckle é um grande, grande negócio.”

Claro, McGregor frequentemente alardeou seu interesse em eventualmente competir em uma luta sem luvas antes que sua carreira acabe. Agora mesmo, McGregor está com duas lutas restantes em seu contrato atual com o UFC e ele ainda está planejando um eventual confronto contra Michael Chandler quando ele finalmente retornar à ação.

Seja agora ou mais tarde, Stephens adoraria ter a chance de lutar com McGregor no ringue para finalmente resolver seus negócios inacabados de 2016.

“História perfeita, mas honestamente crédito para Conor e tudo mais, mas se ele entrasse lá comigo, eu quebraria o pescoço dele”, disse Stephens. “Eu receberia um cheque grande e gordo que aliviaria toda a minha ansiedade de poder entrar lá e dar uma surra em alguém como ele. No devido tempo.

“Minhas performances falam por si. Continuo melhorando. É assim que a porra do 38 parece. Não estou usando drogas. Não estou aqui quebrando meus ossos ou isso e aquilo. Continuo saudável. Continuo me colocando em posição. Se isso acontecesse, eu quebraria o pescoço dele e o colocaria para fora. O punho nu seria o lugar para fazer isso.”

De sua parte, McGregor definitivamente parece aberto à ideia depois de divulgar o próximo card do BKFC 65 no Instagram, junto com um lembrete amigável sobre a coletiva de imprensa que ele compartilhou com Stephens naquela época.

“No nosso co-evento principal também temos ‘quem diabos é esse cara’ enfrentando novamente Bobby Taylor”, escreveu McGregor. “Eu e ‘quem diabos é esse cara’ é uma luta emocionante de punhos nus na linha 100 por cento.”