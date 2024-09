Jerry Jones é claro: nenhuma extensão para McCarthy e outros se o desempenho nos playoffs for ruim

Mike McCarthy traçou um plano ousado de 21 jogos para os Cowboys nesta temporada, compartilhando-o com a equipe em uma reunião, um ritual que ele segue todos os anos. Este plano é mais do que apenas uma estratégia; pode ser a chave para seu futuro com os Cowboys, pois ele visa para garantir uma sexta temporada em Dallas.

Após a decepcionante derrota de 48-32 nos playoffs da temporada passada para os Packers, os Cowboys optaram por não demitir McCarthy. Surpreendentemente, eles também se abstiveram de estender seu contrato, apesar do time ter alcançado um desempenho notável terceira temporada regular consecutiva com 12 vitórias-algo que a franquia não via desde a década de 1990.

As apostas são altas para McCarthy, bem como para toda a comissão técnica e mais de 30 jogadoresincluindo o quarterback Dak Prescott, todos eles no último ano de seus contratos.

Jerry Jones, o dono dos Cowboys, foi sincero sobre suas razões para não estender o contrato de McCarthy, apontando para a derrota do Green Bay como um ponto de virada. Ele observou que a derrota desencadeou discussões sérias sobre a direção do time. Jones acredita que a urgência e a pressão sentidas por todos na organização farão com que suas melhores performances sejam reveladas.

Uma temporada decisiva para os Cowboys

McCarthy reconheceu abertamente as dificuldades de ser um treinador “lame-duck”. No entanto, Jones não compartilha dessa visão. Ele sente que a pressão de estar em um ano de contrato poderia realmente motivar a equipe a ter um desempenho de nível superior.

“Não sei se há mais urgência, mas tentei olhar para os lugares onde somos complacentes ou maneiras de não ser complacentes“, explicou Jones. “Estou procurando maneiras de garantir que eles não digam que tenho algum tipo de estrutura que gera complacência..”

Jones também reconheceu as frustrações dos fãs após o jogo do Green Bay, o que alimentou pedidos de mudança. Embora ele não tenha feito mudanças radicais, ele intensificou as expectativas para si mesmo e para toda a organização.

“Não fiz muitas mudanças. Mas dentro do reino de não fazer mudanças, mudar totalmente as pessoas, tentei aumentar a pressão sobre mim mesmo e sobre todos os envolvidos“, ele comentou.

À medida que a temporada avança, fica claro que McCarthy e os Cowboys estão sob imensa pressão para provar a si mesmos. Com todo o time enfrentando incertezas contratuais, Jones está determinado a pressionar pela excelência tanto dos jogadores quanto da comissão técnica.