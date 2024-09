Jerry Jones – ‘Muito justo’ me culpar pelo início de 1-2 dos Cowboys

FRISCO, Texas — Quem é o culpado pelo início de 1-2 do Dallas Cowboys?

De acordo com uma pesquisa da WFAA-TV em Dallas, a resposta é bem clara entre mais de 70% dos eleitores: o proprietário e gerente geral Jerry Jones.

“Isso é muito justo”, disse Jones na terça-feira no programa “Shan and RJ” na 105.3 The Fan. “É bem sabido que nenhuma decisão é tomada aqui pelo que eu concordei ou [to] ou aprovou. Isso é muito justo. Como você poderia pensar de outra forma, seja quem está lá treinando, seja quem está lá jogando, seja o estádio em que você está entrando? Seja o que for aqui, é assim que é.

“Agora, deixe-me dizer isso. Eu tenho uma grande contribuição na tomada dessas decisões? Quando eles fazem a lição de casa, eles são uma contribuição muito influente para mim e temos muitas pessoas no Dallas Cowboys que fizeram sua contribuição.”

Jones recebeu o peso das críticas quando as coisas foram mal para os Cowboys desde que se tornou o proprietário e gerente geral em 1989. Desde a derrota no playoff para o Green Bay Packers em janeiro, a frustração dos fãs tem sido alta com a seca do Super Bowl agora em 28 temporadas. Nos dois primeiros jogos em casa dos Cowboys contra o New Orleans Saints e o Baltimore Ravens, os fãs desses times vieram em grande número e abafaram os fãs dos Cowboys.

“Acho que fui batizado quando vim para Dallas e comprei os Cowboys e ganhamos um jogo de futebol”, disse Jones no The Fan. Fizemos mudanças, trocamos o único técnico por 29 anos (Tom Landry) e recebemos muitas críticas e do tipo que faria o que você está vendo agora brincadeira de criança. … Você está lidando com tudo, menos com muita emoção sobre nosso time. Isso nunca deixa de me surpreender, tanto do estado do Texas no caso dos Cowboys ou de todo o país no caso dos Cowboys e está lá porque eles querem nos ver levar o nosso você sabe o que chutado ou está lá porque eles estão nos seguindo. O que mais me inspira é a emoção sobre isso, mas certamente, estou ciente disso, ciente das críticas, mas não mais ciente do que aquele placar no final do jogo. Vamos colocar assim.

“Estou ciente de que você pode receber muitas críticas. Eu nasci disso aqui com os Cowboys. Você pode receber muitas críticas e pode acabar trollando esses troféus alto. E é disso que se trata.”

As dificuldades dos Cowboys surgiram em áreas que eram preocupantes no início da temporada: o interior da linha defensiva e o jogo corrido. Os Cowboys estão em último lugar na defesa de corrida em três jogos, permitindo 185,7 jardas por jogo. Eles permitiram 464 jardas corridas em seus últimos dois jogos.

O jogo corrido dos Cowboys está em 30º lugar, com média de 73,7 jardas por jogo, e sua corrida mais longa da temporada é um ganho de 12 jardas do wide receiver CeeDee Lamb.

Jones defendeu o talento do elenco.

“Eu acho que, embora estejamos decepcionados, sem dúvida, e podemos realmente ver como precisamos realmente colocar essa coisa melhor como um time, mais coordenados — e não estou dizendo apenas dentro da defesa — estou dizendo defesa, ataque, toda a área”, disse Jones. “Acho que temos uma chance de melhorar nisso, e essa é a grande questão. Não estamos atingindo todos os cilindros. Se estivéssemos, isso seria realmente preocupante.”

A última vez que os Cowboys começaram 1-3 foi em 2020, a primeira temporada de Mike McCarthy como treinador. Eles terminaram 6-10. Jones, no entanto, não chegou a chamar o jogo de quinta-feira contra o New York Giants de uma vitória obrigatória.

“Eles estão na nossa divisão que diz o suficiente ali, e precisamos de um bom jogo”, disse Jones, acrescentando: “O que é uma vitória obrigatória? Jogamos 17 jogos. Alguns esportes jogam mais de 150 jogos. Isso acontece com aqueles que jogam 150 jogos, que chegam a dois ou três jogos que você pode olhar para trás e dizer: ‘Eles devem vencer’. E para mim, quando penso sobre isso, esse é o caso. Você pode olhar para trás e dizer que foi um jogo em que você virou a esquina, que foi um jogo em que você fez isso. E não quero soar arrogante quando digo isso, mas, cara, cada posse é uma posse importante para nós e para cada jogador. E esse é o truque, jogar a posse, fazer o melhor que você tem em você. Quando você está lá fora sabendo que todos os outros farão a mesma coisa, coisas boas acontecem.”