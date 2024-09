Jerry Jones quer repetir a história de Troy Aikman com Dak Prescott e seu contrato multimilionário

Cowboys de Dallas o proprietário Jerry Jones está confiante de que a extensão de contrato recorde de US$ 240 milhões de Dak Prescott aumentará as chances do time de ganhar outro Super Bowl. Durante uma entrevista com 105.3 The Fan, Jones fez uma conexão ousada entre contratos de alto perfil e sucesso no campeonato.

“Sempre que fizemos jogadores os jogadores mais bem pagos, jogadores importantes, como Troy Aikman, o jogador mais bem pago do jogo, nós ganhamos o Super Bowl“, disse Jones, de acordo com Jon Machota do The Athletic.

Dak Prescott reflete sobre carreira na NFL e futuro com o Dallas Cowboys

Jones acredita claramente que o acordo lucrativo de Prescott valerá a pena para os Cowboys assim como aconteceu durante a era Troy Aikman.Aikman, que levou Dallas a três vitórias no Super Bowl na década de 1990ganhou US$ 27,4 milhões em salário-base e US$ 17,85 milhões em bônus durante sua carreira na NFL, totalizando US$ 55,5 milhões.

Na época, seu contrato de 8 anos e US$ 50 milhões, assinado em 1993, fez dele o jogador mais bem pago da NFL. O acordo também incluiu um bônus de assinatura de US$ 11 milhões, que Jones apontou como um fator-chave nas campanhas dos Cowboys no campeonato.

Aikman entregou antes de se tornar o jogador mais bem pago

O que Jones não leva em conta é que, na época em que Aikman era o jogador mais bem pago da NFL, ele já havia vencido dois Super Bowls em apenas cinco anosenquanto o recorde de oito anos de Prescott nos playoffs como QB do Dallas é de 2-5. No entanto, Jones acredita que Dak pode levá-lo à glória novamente.

O contrato de Prescott, o que o torna o quarterback mais bem pago da NFLtem sido um tópico quente por meses. As negociações foram longas e muitas vezes contenciosas, mas Jones não está preocupado com nenhuma tensão duradoura entre o time e seu QB estrela. Ele acredita que o acordo, embora custoso, é exatamente o que os Cowboys precisam para recuperar o caminho das vitórias.

“Não vejo nenhuma frustração persistente de Dak ou da equipe sobre como o contrato foi fechado“, disse Jones, sugerindo que ambos os partidos estão focados no futuro.

No final das contas, Jones espera que a história se repita com Prescott liderando Dallas para a glória, assim como Aikman fez nos anos 90. Para Jones, a conexão entre pagar talentos de primeira linha e vencer Super Bowls é clara, e ele está apostando alto em Prescott para entregar.