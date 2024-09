Jesse Marsch do Canadá: Não focado em vingança contra a seleção dos EUA

KANSAS CITY, Kansas — Jesse Marsch disse várias vezes que estava descontente com o tratamento dado pela Federação de Futebol dos EUA quando foi entrevistado no ano passado, antes de Gregg Berhalter ser recontratado. Isso não estará na mente de Marsch no sábado, quando ele treinar o Canadá contra os Estados Unidos em um amistoso.

“Se eu fizer isso sobre mim, não será justo com o que estamos tentando fazer com nosso time”, disse ele na sexta-feira.

Marsch, natural de Wisconsin, de 50 anos, formado em Princeton e que já treinou na Premier League e na Bundesliga, foi contratado pelo Canadá em maio e levou o país ao quarto lugar na Copa América.

Berhalter foi demitido em julho, após os EUA serem eliminados na primeira fase da Copa América. Mikey Varas, um assistente de Berhalter, é o técnico interino dos EUA enquanto a USSF negocia um acordo com o ex-técnico do Tottenham, Chelsea e Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, para liderar os EUA até a Copa do Mundo de 2026.

“Todos nós sabemos que a Copa América não foi boa o suficiente. Entendemos isso. Assumimos a responsabilidade por isso”, disse Varas. “Não há um único personagem naquela sala que não esteja disposto a se olhar no espelho e assumir essa responsabilidade.”

Marsch jogou na Major League Soccer de 1996 a 2009 e treinou o Montreal e o New York Red Bulls. Ele disse que Pochettino, um argentino com uma longa carreira na Europa, provavelmente terá que aprender sobre como os sistemas de futebol americanos são diferentes daqueles das nações mais estabelecidas.

“Espero que ele possa entrar e ter um impacto positivo real, e tenho certeza de que ele terá”, disse Marsch. “Ele é um bom treinador. Ele se saiu muito bem com seus times na Europa. Foi difícil prepará-lo quando eu estava em Leipzig. Desejo a ele o melhor.”

Jesse Marsch insiste que estará focado no Canadá no amistoso de sábado contra a seleção dos EUA. Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images

Vindo de derrotas para o Panamá e o Uruguai, os EUA esperam evitar perder três jogos seguidos desde 2015 contra o Brasil, México e Costa Rica. Não perdem para o Canadá em casa desde 1957.

“É uma chance de nos redimirmos”, disse o defensor Chris Richards. “É hora de mostrar que não somos um time para ser menosprezado, independentemente dos nossos resultados recentes.”

Varas pode ser contratado como o primeiro técnico da MLS de San Diego e provavelmente não fará parte da equipe de Pochettino. Sua passagem como técnico interino dos EUA provavelmente terminará após a exibição de terça-feira contra a Nova Zelândia em Cincinnati.

“Não é apenas a maior honra da minha vida, mas também é uma responsabilidade enorme e que eu prezo muito”, disse Varas.

Ele não acredita que seu curto mandato tenha impacto na forma como os jogadores o veem durante este campo de treinamento.

“Não há ninguém que seja maior que o jogo e não há ninguém que seja maior que o brasão. E então, quem quer que sejam os treinadores, vindo em longo prazo, curto prazo, todos nós aparecemos aqui pelo distintivo, pelo brasão. Nós aparecemos aqui para representar nosso país”, ele disse. “Não tem nada a ver com quem está na sua frente e falando.”

Ex-técnico da seleção sub-20 dos EUA, Varas medita, mas não pede que os jogadores sigam seu exemplo.

“Meditação e atenção plena são decisões pessoais para mim. É algo que me ajuda, e não é algo que eu empurro para outras pessoas”, ele disse. “Esses caras são os melhores jogadores americanos do planeta e eles têm suas rotinas e não precisam de Mikey Varas dizendo a eles como estar melhor preparados.”