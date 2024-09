Jesse Marsch: ‘Prefiro muito’ treinar o Canadá do que a seleção dos EUA agora

Jesse Marsch disse que não ficou chateado por ter sido preterido para treinar a seleção masculina dos EUA e que “preferiria muito mais” treinar o Canadá agora, depois de liderar os canadenses a uma vitória histórica de 2 a 1 sobre a seleção masculina dos EUA em Kansas City no sábado.

O Canadá contratou Marsch como técnico em maio e terminou em quarto na Copa América. Ele foi entrevistado em 2023 pela Federação de Futebol dos EUA antes de Gregg Berhalter ser recontratado em junho.

Falando logo após sua nomeação como técnico do Canadá, Marsch disse que “não foi muito bem tratado no processo” pela US Soccer durante uma entrevista ao podcast “Call it What You Want” da CBS.

“Não estou amargurado”, disse Marsch aos repórteres depois que o Canadá derrotou a seleção dos EUA em solo americano pela primeira vez em 67 anos. “A maioria das pessoas, se me fazem uma pergunta, eu respondo. É assim que eu opero na mídia.”

Berhalter foi demitido como técnico dos EUA após a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa América. Enquanto a ESPN relatou que Mauricio Pochettino concordou em assumir o comando da seleção masculina dos EUA e um anúncio é esperado em breve, o ex-assistente de Berhalter, Mikey Varas, estava no comando interino contra o Canadá.

“Eu preferiria muito mais treinar o Canadá do que os EUA agora”, disse Marsch. “Você pode ver a mentalidade que foi desenvolvida. Você pode ver a maneira como esse time joga. Você pode ver o quanto eles amam jogar pela seleção nacional e estão dispostos a colocar suas carreiras, vidas e a maneira como jogam em jogo para serem os melhores que podem ser um para o outro e para o time.

“Eu não trocaria o cargo de treinador deste time agora por nada no mundo”

Jacob Shaffelburg deu ao Canadá a liderança no amistoso no Children’s Mercy Park durante uma performance dominante no primeiro tempo. Jonathan David acrescentou um segundo no 58º minuto para garantir ao Canadá apenas sua segunda vitória na estrada contra os EUA, apesar de Luca de la Torre ter feito um gol para o anfitrião.

“Claro que eu gostei”, disse Marsch. “Eu tinha certeza de que jogaríamos bem. Eu não tinha certeza de que venceríamos, mas tinha certeza de que jogaríamos bem.”

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.