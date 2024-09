Jesse Williams quer mais tempo com os filhos e rasga a ex-mulher

Jessé Williams está de volta a brigar com sua ex-mulher por causa do cronograma de custódia dos filhos… e isso está ficando desagradável.

O ator acaba de apresentar novos documentos, obtidos pelo TMZ, buscando uma mudança no acordo de custódia dos filhos… e ele está atirando em seu ex no processo.

Jesse está procurando uma divisão 50/50 em seu cronograma de custódia e quer ver seus filhos mais do que uma ou duas pernoites que ele consegue com eles durante o ano letivo… mas ele diz que seu ex, Aryn Drake Leenão está jogando bola.

Nos documentos, Jesse afirma que está tentando ser co-pai cooperativo de sua filha de 10 anos e filho de 9 anos com Aryn… mas ele a acusa de interferir repetidamente, obstruir e roubar sua visitação e tempo de comunicação com o crianças.

Jesse diz que seu ex bloqueia e interfere nas ligações do FaceTime com as crianças e impede que elas participem das atividades nas quais ele as inscreveu.

Além do mais, Jesse afirma que Aryn planeja estrategicamente os horários das férias para eliminar o tempo programado com as crianças.

Na opinião de Jesse… “Causar drama e tentar fragmentar as experiências de nossos filhos comigo é muito mais importante para Aryn do que sua paz, saúde e felicidade.” Tiros disparados!!!